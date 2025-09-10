A Casa do Poderoso Chefão em Staten Island

Poucas casas do cinema carregam tanto peso simbólico quanto a residência dos Corleone em The Godfather. Localizada em 110 Longfellow Avenue, em Emerson Hill, no alto de Staten Island, Nova York, a mansão tornou-se uma das imagens mais reconhecíveis do filme de 1972 e, desde então, parte do imaginário cultural sobre poder, família e máfia ítalo-americana. Mas antes de se transformar no lar fictício de Don Vito Corleone, a propriedade já tinha sua própria história - e foi justamente esse acúmulo de prestígio, tradição e imponência que chamou a atenção da Paramount.

Construída em 1930 no estilo Tudor inglês, com fachada de tijolos e pedra, janelas de vidro trabalhado e telhado inclinado, a casa tem 6.248 pés² (cerca de 580 m²), cinco quartos e quatro banheiros, em um terreno de meio acre. Foi durante anos a residência de Joseph A. Palma, ítalo-americano que se tornou Presidente do Borough de Staten Island entre 1934 e 1945, e cuja escolha por viver em Emerson Hill dizia muito sobre o prestígio e a privacidade da região.

Quando Coppola e sua equipe começaram a procurar locações, o imóvel acabou ganhando ainda mais relevância por um detalhe curioso: quem teria levado os produtores até a casa foi Gianni Russo, o ator que interpretou Carlo Rizzi, genro de Don Vito na trama. Russo, que cresceu em Staten Island, conhecia bem a vizinhança e indicou a mansão aos responsáveis pelo filme. Assim, um elo direto entre elenco e locação ajudou a selar o destino da casa como cenário de um mito cultural.

O acordo de uso foi simples: a Paramount bateu à porta dos proprietários, explicou o projeto e ofereceu compensação financeira. Eles aceitaram, com a condição de que o interior não fosse filmado - e de fato todas as cenas internas foram gravadas em estúdio, no Filmways Studios, em Harlem. Mas para reforçar a imponência dos Corleone, a produção construiu cenários temporários: um muro de pedra, um portão de ferro e até uma guarita com guardas armados. Nada disso existia na realidade, mas foi incorporado pela memória coletiva.

Foi no jardim dessa mesma casa que aconteceram dois momentos icônicos da saga: primeiro, a grande festa de casamento de Connie, que abre O Poderoso Chefão e apresenta a família ao público; depois, no quintal que hoje abriga uma piscina, a morte de Don Vito, que sofre um infarto enquanto brincava com o neto. Em O Poderoso Chefão II, a residência volta a aparecer como a base de Clemenza em Nova York e, após sua morte, como propriedade herdada por Frankie Pentangeli.