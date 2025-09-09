Perfeita Plástica e Perfeita Bariátrica celebram 3 anos

A comemoração de 3 anos da Perfeita Plástica e Perfeita Bariátrica foi celebrado em uma noite memorável, que uniu sofisticação, reconhecimento e emoção. O jantar, envolto em clima de elegância, brindou não apenas os três anos de história da clínica, mas também a parceria construída com colaboradores e marcas que fizeram parte dessa jornada.

Diretora e Amaury Jr. Imagem: Divulgação

Em uma cerimônia marcante, os parceiros tiveram a oportunidade de apresentar suas empresas e destacar como a união com a Perfeita gera experiências únicas e resultados inspiradores. Mais do que um aniversário, a celebração representou o triunfo da dedicação e do talento — uma noite em que o passado foi homenageado e o futuro, projetado com brilho e confiança.