Joanna faz unica apresentação no Teatro Bradesco

Joanna Imagem: Washington Possato/Divulgação

Possui no currículo 21 lps e CDs, 2 DVDs e 2 CDs em espanhol. Um total de 25 milhões de vendas no Brasil e no Exterior. Marcou presença nos principais programas de auditório na era de ouro da tv, como o Programa do Chacrinha, Globo de Ouro, entre outros.

Joanna pisa na estrada em uma turnê com shows por todo o Brasil e também pelo exterior. A estrela da MPB vai revisitar seus grandes sucessos e também a memória afetiva do público e interpretando vários compositores e boa parte de seu repertório autoral. Ela e responsável por várias trilhas sonoras que embalaram novelas de sucesso nas décadas de 80, 90 e 2000. Canções que moram no coração do público como Descaminhos, Recado, Amor Bandido, Amanhã Talvez, A Padroeira, Momentos, Um Sonho a Dois, Teu Caso Sou Eu, entre outros sucessos que estão no roteiro do show.

Músicas que foram compostas especialmente para Joanna e que tiveram a colaboração de grandes parceiros da carreira da estrela, como Milton Nascimento, Fernando Brandt e Gonzaguinha, grande amigo da cantora, acrescentam um tempero a mais e também farão parte do setlist.

As novidades não param por aí. Está em desenvolvimento o projeto Joanna e elas, onde fará duetos com cantoras da nova geração da MPB.



SERVIÇO

JOANNA - 45 ANOS DE CARREIRA

Data: 12/09/2026

Horário: 21h

Horário de abertura: 19h

Local: Teatro Bradesco - Rua Palestra Itália, 500, 3º Piso - Bourbon Shopping - Perdizes - São Paulo

Informações e vendas: Uhuu.com

Informações e compra de ingressos Físico: Teatro Bradesco (Bourbon Shopping)

De segunda a domingo, das 12h às 20h (pausa para almoço: 15h às 16h)