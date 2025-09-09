Harry visita Londres e silêncio dos irmãos gera especulação

Príncipe Harry e Príncipe William Imagem: Reprodução

Harry deve deixar o Reino Unido ainda esta semana, provavelmente já no fim de quarta-feira, sem encontro oficial com a família — ao menos, até onde a imprensa conseguiu apurar. E é justamente nesse vazio de informações que os tabloides prosperam, enchendo páginas e minutos de TV com especulações sobre quem se recusou a ver quem.

Nas redes sociais, a polarização se repetiu: defensores do príncipe celebram a coragem de retornar mesmo diante do silêncio da família, enquanto os aliados da monarquia reforçam que ele colhe o que plantou. Entre hashtags e comentários inflamados, a narrativa do rompimento entre irmãos continua rendendo engajamento.

E houve até espaço para humor: no WellChild Awards, onde Harry brincou sobre o que significa ser irmão mais velho ou mais novo com uma criança, e fez graça perguntando se " te deixa louco?", e diante da negativa, continuou rindo, e, concluiu: "Irmãos." Mas, quando o menino revelou que estuda na mesma escola que seu irmão, Harry acrescentou: "Isso às vezes torna as coisas ainda mais desafiadoras" - frase lida por muitos como indireta a William que, segundo seu livro "Spare", quando estava em Eton no mesmo período que Harry, pediu ao irmão para agir como se não se conhecessem. Ou seja, um comentário leve, mas que a imprensa tratou como munição para manter vivo o espetáculo da discórdia.

No fim, o resultado é o mesmo de sempre: um gesto de memória pessoal transformado em espetáculo midiático, com a imprensa lucrando mais uma vez com a narrativa de ruptura e as redes sociais travando sua batalha de hashtags.