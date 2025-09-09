Harry visita Londres e silêncio dos irmãos gera especulação
Por: Ana Claudia Paixão - via Miscelana
Príncipe Harry voltou a Londres nesta semana em uma data carregada de simbolismo porque completavam três anos da morte da rainha Elizabeth II e, praticamente, também a última vez na qual ele esteve mais próximo de seu pai e seu irmão, mesmo sem interações significativas entre eles. A primeira parada foi íntima e silenciosa, diante do túmulo da avó em Windsor, antes de seguir para o WellChild Awards, instituição que ele apoia há anos. Entre lembranças e protocolos, a visita soou como uma tentativa de mostrar vínculo com o país que deixou, mas que nunca deixa de observá-lo.
A grande questão, porém, não mudou: haveria ou não encontro com Charles? Até agora, não. O rei permanece na Escócia, em Balmoral, e o Palácio não confirma nenhum gesto de aproximação. Quanto a William, nem se fala: os dois irmãos - a poucos quilômetros de distância entre eles - se dividiram em agendas diferentes, como se Londres fosse grande demais para caber os dois.
Harry deve deixar o Reino Unido ainda esta semana, provavelmente já no fim de quarta-feira, sem encontro oficial com a família — ao menos, até onde a imprensa conseguiu apurar. E é justamente nesse vazio de informações que os tabloides prosperam, enchendo páginas e minutos de TV com especulações sobre quem se recusou a ver quem.
Nas redes sociais, a polarização se repetiu: defensores do príncipe celebram a coragem de retornar mesmo diante do silêncio da família, enquanto os aliados da monarquia reforçam que ele colhe o que plantou. Entre hashtags e comentários inflamados, a narrativa do rompimento entre irmãos continua rendendo engajamento.
E houve até espaço para humor: no WellChild Awards, onde Harry brincou sobre o que significa ser irmão mais velho ou mais novo com uma criança, e fez graça perguntando se " te deixa louco?", e diante da negativa, continuou rindo, e, concluiu: "Irmãos." Mas, quando o menino revelou que estuda na mesma escola que seu irmão, Harry acrescentou: "Isso às vezes torna as coisas ainda mais desafiadoras" - frase lida por muitos como indireta a William que, segundo seu livro "Spare", quando estava em Eton no mesmo período que Harry, pediu ao irmão para agir como se não se conhecessem. Ou seja, um comentário leve, mas que a imprensa tratou como munição para manter vivo o espetáculo da discórdia.
No fim, o resultado é o mesmo de sempre: um gesto de memória pessoal transformado em espetáculo midiático, com a imprensa lucrando mais uma vez com a narrativa de ruptura e as redes sociais travando sua batalha de hashtags.
