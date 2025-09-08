Old Rhinebeck Aerodrome: viagem no tempo pela aviação

Old Rhinebeck Aerodrome: Imagem: Reprodução

Durante os fins de semana, de junho a outubro, os céus de Red Hook são tomados por espetáculos aéreos que misturam ousadia, entretenimento e um mergulho nostálgico na história. Personagens caracterizados, batalhas encenadas e o ronco dos motores antigos criam uma atmosfera única, que encanta tanto adultos quanto crianças.

Além dos shows, o museu mantém uma ampla coleção de aeronaves, motores, carros antigos e memorabilia que permitem ao visitante compreender melhor o espírito pioneiro da aviação. Para os mais aventureiros, ainda é possível agendar um passeio em um biplano dos anos 1920, sobrevoando as paisagens cênicas do Vale do Hudson.

SERVIÇO:

Local: Red Hook, NY

Temporada: junho a outubro

Horários: Museu aberto diariamente, 10h-17h. Shows aéreos aos sábados e domingos às 14h.

Como chegar: de carro são cerca de 2h pela I-87 (saída para Kingston). Para quem prefere comodidade, a @viajenewyork organiza tours saindo de Manhattan.

Contato: +1 (646) 210-4108

Visitar o Old Rhinebeck Aerodrome é como voltar no tempo e testemunhar o sonho da aviação em sua forma mais pura e romântica. Uma experiência cultural e emocionante que combina história, aventura e belas paisagens, perfeita para quem deseja explorar algo diferente a poucos quilômetros de Nova York.