Old Rhinebeck Aerodrome: viagem no tempo pela aviação
Por: Ricardo Carlini
No coração do Vale do Hudson, a apenas duas horas de Nova York, encontra-se o Old Rhinebeck Aerodrome, um verdadeiro museu vivo dedicado à história da aviação. Fundado por Cole Palen na década de 1960, o espaço preserva e mantém em funcionamento aviões históricos que datam da Primeira Guerra Mundial até os anos 1930.
O visitante não apenas observa as aeronaves de perto, como também pode vê-las decolar e realizar acrobacias no céu, recriando cenas que marcaram a evolução da aviação.
Durante os fins de semana, de junho a outubro, os céus de Red Hook são tomados por espetáculos aéreos que misturam ousadia, entretenimento e um mergulho nostálgico na história. Personagens caracterizados, batalhas encenadas e o ronco dos motores antigos criam uma atmosfera única, que encanta tanto adultos quanto crianças.
Além dos shows, o museu mantém uma ampla coleção de aeronaves, motores, carros antigos e memorabilia que permitem ao visitante compreender melhor o espírito pioneiro da aviação. Para os mais aventureiros, ainda é possível agendar um passeio em um biplano dos anos 1920, sobrevoando as paisagens cênicas do Vale do Hudson.
SERVIÇO:
Local: Red Hook, NY
Temporada: junho a outubro
Horários: Museu aberto diariamente, 10h-17h. Shows aéreos aos sábados e domingos às 14h.
Como chegar: de carro são cerca de 2h pela I-87 (saída para Kingston). Para quem prefere comodidade, a @viajenewyork organiza tours saindo de Manhattan.
Contato: +1 (646) 210-4108
Visitar o Old Rhinebeck Aerodrome é como voltar no tempo e testemunhar o sonho da aviação em sua forma mais pura e romântica. Uma experiência cultural e emocionante que combina história, aventura e belas paisagens, perfeita para quem deseja explorar algo diferente a poucos quilômetros de Nova York.
