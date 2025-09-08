Diana teria errado? O impacto de suas palavras 30 anos depois

Até aquele momento, Diana e Charles estavam separados, mas o divórcio ainda parecia uma possibilidade distante. No entanto, a entrevista foi o ponto de virada. A rainha, profundamente irritada com as declarações de Diana e com a imagem da monarquia que elas projetaram, decidiu, de forma implacável, acelerar o processo e decretar o divórcio. O afastamento da Família Real, que já estava em andamento, foi formalizado rapidamente, e Diana foi subitamente excluída de seus privilégios reais. Embora tenha mantido o título de princesa, perdeu o tratamento de "Your Royal Highness" e a segurança paga pelo Estado - uma marginalização dolorosa para alguém que havia sido uma das figuras mais queridas e populares da monarquia.

A entrevista foi ao ar em 20 de novembro de 1995 e teve um impacto profundo. Diana, ao desabafar sobre a dor de ser rejeitada por Charles e de lidar com a infidelidade, provavelmente não antecipou as consequências rápidas e devastadoras de suas palavras. A reação imediata foi tão intensa que, em apenas dois anos, Diana perdeu a vida tragicamente em um acidente de carro em Paris, em 1997, um desfecho que pareceu selar a dor e o isolamento que ela havia enfrentado nos últimos anos de sua vida.

Mas a grande ironia dessa história é que, olhando para trás, a previsão de Diana sobre Charles não se concretizou da maneira que ela imaginava. Ela acreditava que ele seria incapaz de ser o rei que o país precisava, mas a história acabou mostrando o contrário. Charles ascendeu ao trono como o Rei Carlos III, após mais de uma década da morte de Diana, contrariando a previsão de sua esposa e reabertura do debate sobre o que ele realmente representava para a monarquia. O que Diana via como falhas pessoais e emocionais de Charles não se refletiram em sua capacidade de governar. Na verdade, o reinado de Carlos está sendo marcado pela continuidade da monarquia, mesmo que sua ascensão tenha sido tumultuada.

Este momento da entrevista, em particular, se revela como o mais marcante da vida de Diana, mais do que seus vestidos, causas humanitárias ou até o livro de Andrew Morton, publicado em 1992, mas que nunca foi assumido diretamente por ela em vida. Por isso, até aquele momento, a princesa nunca havia falado publicamente de forma tão aberta e devastadora sobre sua vida pessoal. Ela foi enganada, de certa forma, a abrir sua guarda e expor suas mágoas de maneira tão direta, falando de uma traição, de sua própria traição e apontando o ex-marido como inseguro, invejoso e "inadequado". Esse desabafo expôs não apenas a dor da separação, mas também uma visão crítica e amarga sobre Charles, algo que a monarquia preferiria manter em silêncio. Em psicanálise, costuma-se dizer que, quando acusamos outros de falhas, muitas vezes estamos falando das nossas próprias falhas inconscientes. Mas, sem entrar em uma análise mais profunda, esse momento foi, sem dúvida, um erro estratégico. A entrevista se transformou em um crime contra Diana, algo que ela não poderia antecipar. A BBC, após as consequências, pediu desculpas pela forma como conduziu a entrevista, mas o dano já estava feito.

William e Harry, com opiniões divergentes sobre esse evento, se tornaram representantes das duas perspectivas que o episódio gerou. William, magoado e imerso na dor da perda de sua mãe e na tensão com a Família Real, sempre alegou que todos contribuíram para a paranoia de Diana e que a entrevista nunca mais deveria ser reexibida nem lembrada. Para ele, o impacto daquela entrevista foi devastador, não só para Diana, mas também para a estabilidade de sua própria família. Já Harry, embora reconheça os erros na forma como a entrevista foi conduzida, acredita que as palavras de Diana estavam, de certa forma, corretas, e que a entrevista não pode ser esquecida. Para ele, o que Diana disse sobre o sofrimento da Família Real e suas dificuldades era verdadeiro e, portanto, deve ser lembrado. Cada irmão, ainda que com visões contrastantes sobre o episódio, carrega consigo o legado daquela noite fatídica e os reflexos que ela teve na vida de sua mãe e de sua própria trajetória.

Esse contraste entre o que Diana previu e o que aconteceu com Charles traz à tona a complexidade das escolhas humanas. O que parecia um erro de julgamento, dada a dor pessoal de Diana, revelou-se também uma falha de previsão. No entanto, a dor que ela expôs publicamente naquele momento não pode ser vista apenas como uma falha de julgamento. Era uma reação humana à traição, ao sofrimento de ser ignorada e preterida por alguém com quem ela havia compartilhado tantos anos de sua vida. Em um momento de desespero, ela liberou uma verdade crua sobre sua percepção de Charles, sem saber que isso iria acelerar sua queda da monarquia.