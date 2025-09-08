SplashUOL
Designer leva a cultura alagoana para a Paris Design Week

A joalheira alagoana Fabrícia Feitosa, à frente da FF Joias, leva a essência cultural de seu estado ao cenário internacional. Sua Coleção Alagoas está sendo apresentada na Paris Design Week, de 4 a 13 de setembro, fazendo de Alagoas o único estado brasileiro representado em um dos eventos mais prestigiados do design mundial. Inspirada em ícones como o Gogó da Ema, o Farol da Ponta Verde e o bordado Filé patrimônio imaterial cultural de Alagoas, a coleção traduz identidade, sofisticação e tradição em alta joalheria.

Imagem
Imagem: Pablo Araújo/Divulgação

