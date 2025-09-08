SplashUOL
Amaury Jr.

Cíntia Chagas aborda linguagem digital em evento com Dani Stolai

A apresentadora e colunista Dani Stolai foi a mestre de cerimônias do evento realizado no Espaço Win, em Santo André, onde entrevistou a escritora e palestrante Cíntia Chagas. O encontro trouxe reflexões sobre a linguagem das crianças na internet e a importância da comunicação no cotidiano. A iniciativa teve como objetivo promover debates atuais com leveza e bom humor, temas que podem ajudar a transformar a vida pessoal e profissional.
"Entrevistar a Cíntia Chagas foi inspirador e trouxe reflexões importantes sobre os caminhos da comunicação atualmente'. define Dani Stolai.

