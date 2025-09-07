Aline Dias e Ana Costa estreiam filme sobre etarismo

As cenas de Aline e Ana levantam a discussão sobre o etarismo. Beatriz, uma mulher de 50 anos, está sob forte pressão no trabalho e a chegada de Julia - que logo cai nas graças do chefe - bem mais nova, balança ainda mais as estruturas da protagonista, que também enfrenta grandes problemas em sua vida pessoal. Com tudo o que tem enfrentado, sentindo-se diminuída, e humilhada, Beatriz vai em busca de mudanças e acaba entrando para uma comunidade cheia de mistérios.

O filme, com um clima de suspense e terror, vai abordar um tema importante: como grandes gurus e mestres espirituais podem influenciar a vida das pessoas.

"O que sobrou do céu" tem direção de Luciana Malavasi, com roteiro de Daniela Pereira de Carvalho, produção da Pulsante Filmes, em coprodução com a Franco Produções e a portuguesa Maria Zimbro. A supervisão artística é de Susanna Lira.