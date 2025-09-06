Jorge Vercillo apresenta nova fase de turnê comemorativa

Entre os clássicos estão: Que Nem Maré, Fênix, Homem-Aranha, Monalisa, Sensível Demais, Final Feliz, Encontro das Águas e Ela Une Todas as Coisas. O show também resgata canções mais recentes, como o ijexá Só Quem Ama, e traz uma nova leitura para a brasileiríssima e ambiental Fenômenos da Natureza, ressaltando, na primeira parte, o lado mais nacional e telúrico do artista.

"Essa nova etapa tem um frescor. É como se eu estivesse recomeçando com toda a bagagem de 30 anos, mas com a leveza de quem quer experimentar outras possibilidades", diz Vercillo.

A estreia de JV30 Part II - Mais um final feliz evidencia uma fase marcada por profundidade e inquietação poética, em que as composições funcionam como pontes entre o íntimo e o universal. O espetáculo, que inicia sua circulação pelo país neste segundo semestre, oferece experiências inéditas tanto aos que acompanham Vercillo desde os anos 1990 quanto às novas gerações que agora se aproximam de sua obra.

Com um projeto de luz e projeções que evocam atmosferas e sensações, a apresentação se transforma em um rito audiovisual, ampliando a conexão afetiva do público. Essa dimensão filosófica não está apenas no repertório, mas também na proposta cênica: uma busca consciente por contrastes, significados e sutilezas, mais conectada ao sentimento do que à lógica sonora.

O próprio artista define esse conceito como uma "pluralidade não homogênea": um jogo de camadas que equilibra o íntimo, o luminoso e o reflexivo.

Agenda de shows confirmados