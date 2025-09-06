Jorge Vercillo apresenta nova fase de turnê comemorativa
Por: Patricia Alves
Lotando casas de shows por todo o país com a turnê JV30, Jorge Vercillo celebra seus 30 anos de carreira e inicia uma nova etapa com o espetáculo JV30 Part II - Mais um final feliz. Sob a direção de Rafael Dragaud — o mesmo responsável pela turnê Tempo Rei, de Gilberto Gil — a montagem apresenta um mergulho aprofundado nas múltiplas nuances do vasto e sofisticado repertório "vercilliano", que passeia da bossa nova ao ijexá, do samba ao R&B e do reggae ao jazz.
Entre os clássicos estão: Que Nem Maré, Fênix, Homem-Aranha, Monalisa, Sensível Demais, Final Feliz, Encontro das Águas e Ela Une Todas as Coisas. O show também resgata canções mais recentes, como o ijexá Só Quem Ama, e traz uma nova leitura para a brasileiríssima e ambiental Fenômenos da Natureza, ressaltando, na primeira parte, o lado mais nacional e telúrico do artista.
"Essa nova etapa tem um frescor. É como se eu estivesse recomeçando com toda a bagagem de 30 anos, mas com a leveza de quem quer experimentar outras possibilidades", diz Vercillo.
A estreia de JV30 Part II - Mais um final feliz evidencia uma fase marcada por profundidade e inquietação poética, em que as composições funcionam como pontes entre o íntimo e o universal. O espetáculo, que inicia sua circulação pelo país neste segundo semestre, oferece experiências inéditas tanto aos que acompanham Vercillo desde os anos 1990 quanto às novas gerações que agora se aproximam de sua obra.
Com um projeto de luz e projeções que evocam atmosferas e sensações, a apresentação se transforma em um rito audiovisual, ampliando a conexão afetiva do público. Essa dimensão filosófica não está apenas no repertório, mas também na proposta cênica: uma busca consciente por contrastes, significados e sutilezas, mais conectada ao sentimento do que à lógica sonora.
O próprio artista define esse conceito como uma "pluralidade não homogênea": um jogo de camadas que equilibra o íntimo, o luminoso e o reflexivo.
Agenda de shows confirmados
Outubro
11/10 - Rio de Janeiro (RJ) - Qualistage - [Link de vendas]
17/10 - São Paulo (SP) - Vibra São Paulo - [Link de vendas]
31/10 - São José dos Campos (SP) - Espaço Eventos Vale Sul Shopping - [Link de vendas]
Novembro
08/11 - Ribeirão Preto (SP) - Multiplan Hall - [Link de vendas]
14/11 - Goiânia (GO) - Teatro Rio Vermelho - [Link de vendas]
15/11 - Brasília (DF) - Centro de Convenções Ulysses
"Essa inquietação me move. Quero continuar surpreendendo o meu público e a mim mesmo", resume o cantor.
Ao longo de sua carreira, Jorge Vercillo lançou mais de 16 álbuns, emplacou mais de 20 músicas em trilhas de novelas, foi indicado diversas vezes ao Grammy Latino e também nominado. Somando mais de 1 bilhão de streams nas plataformas digitais, é uma das vozes mais ouvidas, reinterpretadas e respeitadas da música brasileira, atravessando e influenciando gerações com sua rica musicalidade.
