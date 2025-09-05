Roberto Menescal e Cris Delanno lançam novo álbum, "O Lado B da Bossa"

"O que tem de diferente nessa gravação é minha história com o Menescal, e a gente conseguiu trazer essa emoção na forma de tocar e cantar. Por isso gravamos primeiro só a minha voz e o violão do Menescal. Pra gente ter bem definido os dois principais elementos do álbum. Depois o Menescal gravou a voz e só quando a nossa parte estava toda pronta é que chamamos a banda, a mesma que toca conosco nos shows, pra dar aquele charme, suingue, e outros timbres pra gravação", detalha Cris Delanno, que faz de "O Lado B da Bossa" uma aula de elegância, leveza e expressividade. "Cris é danada. Está no auge", elogia Menescal.

O conceito do projeto nasceu inicialmente no coração de Cris, mas o repertório foi sendo escolhido em comum acordo. Assim como a eleição de "Este Seu Olhar/ Promessas", como canção de estreia. "A gente sempre teve vontade de gravar essas duas músicas e acho que elas têm tudo a ver com esse projeto de Cris e eu. "Nós fizemos o nosso arranjo e toda a produção musical, dessa canção, que diferente das outras, eu começo cantando", acrescenta Menescal sobre o lançamento que chega acompanhando por vídeo clipe gravado Alto da Boa Vista.

"O Jobim tem muitas canções super conhecidas, mas não dá pra comparar essas duas com 'Garota de Ipanema' e 'Chega de Saudade'. Usando esse critério, a gente considerou essas músicas lado B, sim. Se a gente pensa no público em geral e não apenas nos amantes da Bossa Nova, a gente precisa entender que as músicas não são tão conhecidas assim", explica Cris.

O lançamento será seguido por uma coletiva de imprensa, apresentando o restante do álbum, previsto para chegar nas plataformas no dia 17 de outubro, trazendo outras dez canções. O projeto contempla ainda a realização de um show, embalado pelo repertório de evidente lastro afetivo de "O Lado B da Bossa", que celebrará os 88 anos de vida do super Menesca, como Cris Delanno carinhosamente o chama. A estreia dos shows, ainda sendo desenhamls pela equipe dos artistas, se dará no BLUE NOTE Rio, em 25 de outubro, dia do aniversário de Roberto Menescal. "Só posso pedir muita saúde pro Menescal, e que nosso novo trabalho nos traga muita alegria", deseja a cantora, compositora e atriz, com carreira marcada pela versatilidade e pela ligação com a Bossa Nova e o jazz.

"Esse projeto, como todo que a gente faz na música brasileira é muito importante, porque tem sempre alguém que ainda não conhece de alguma coisa que estamos cantando e falando. É um projeto relativamente simples, mas que estamos colocando muita fé. Estou muito feliz que esse álbum está nascendo com clipe, com show, com turnê, e tudo o que a gente merece", conclui Menescal.