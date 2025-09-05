Meghan Markle e o desgaste do interesse imediato

Isso porque depois de ter um contrato de cinco anos com a Netflix, o casal foi reduzido a uma estratégia arriscada de "direito de primeira recusa", que, como eles gostam de dizer, dá mais liberdade para aparecerem em outras plataformas (embora Harry já tivesse feito documentários com a Apple). Mas, quem é do mercado sabe: na prática, estão no bolo, sem garantia nenhuma. Arriscado mesmo. Bem-vindos ao mundo real do audiovisual.

Diante desse cenário, não são as críticas negativas que atrapalham os Sussexes, mas a irrelevância. Para eles, mesmo que dolorido, quando falam mal dos dois é paradoxalmente bom, porque os deixa no radar. Mas, se os números forem baixos, essa associação ganha um peso negativo. Daí o fato matemático de a segunda temporada de With Love, Meghan ter ficado fora dos programas mais assistidos ser mesmo uma derrota.

Tudo mudou em apenas alguns meses. A estreia da 1ª temporada foi recebida com curiosidade mundial: entrou no Top 10 global da Netflix, alcançando também o 10º lugar nos Estados Unidos e o 7º no Reino Unido. Foram 2,6 milhões de visualizações e 12,6 milhões de horas assistidas em sua semana de estreia, números suficientes para garantir manchetes e reforçar a ideia de que Meghan poderia, sozinha, sustentar um projeto audiovisual. Mas, mesmo que todos os episódios tenham sido gravados juntos, em 2024, a Netflix dividiu o material em "duas temporadas" (que Meghan anunciou como uma "renovação" de contrato, e que não foi). Isso não deve ter sido uma decisão da ex-atriz, mas se provou uma jogada questionável.

A segunda temporada fez o caminho contrário da primeira. Na semana de lançamento, não entrou no Top 10 em nenhum território, com uma queda de cerca de 20% em relação à audiência inicial. O dado, aparentemente burocrático, se transforma em diagnóstico: Meghan não conseguiu converter atenção em lealdade. A curiosidade passou, e o público não voltou. Em "algoritmês", um crime complexo.

Mais grave: nem mesmo o chamado hate watch — a prática de assistir apenas para criticar — funcionou. Foi esse impulso que inflou os números do documentário Harry & Meghan, em 2022, quando até os detratores correram para ver. Agora, porém, nem a antipatia sustentou a audiência. E isso talvez diga mais do que qualquer número: a indiferença tomou o lugar da polêmica. E indiferença, no streaming, é sentença de morte.

Esse é o ponto central. Num cenário em que as plataformas disputam cada minuto de atenção, não basta ser assunto de capa de revista ou alvo de debates na imprensa britânica. O espectador de hoje exige relevância, diferenciação e — sobretudo — autenticidade. Quando o conteúdo soa como repetição de fórmulas ou como vitrine cuidadosamente controlada, a resposta vem em silêncio: o abandono.