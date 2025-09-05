Meghan Markle e o desgaste do interesse imediato
Por: Ana Claudia Paixão - via Miscelana
Os haters de Meghan Markle estão divididos entre festejar (o que é horrível) ou esfregar um "eu avisei" na cara dos que ainda simpatizam com a Duquesa de Sussex. Depois de mais de cinco anos de drama, Meghan e o Príncipe Harry estão esbarrando com o desgaste de suas imagens mesmo fora do Reino Unido, e, para celebridades, é um sinal de alerta dos mais preocupantes.
Isso porque depois de ter um contrato de cinco anos com a Netflix, o casal foi reduzido a uma estratégia arriscada de "direito de primeira recusa", que, como eles gostam de dizer, dá mais liberdade para aparecerem em outras plataformas (embora Harry já tivesse feito documentários com a Apple). Mas, quem é do mercado sabe: na prática, estão no bolo, sem garantia nenhuma. Arriscado mesmo. Bem-vindos ao mundo real do audiovisual.
Diante desse cenário, não são as críticas negativas que atrapalham os Sussexes, mas a irrelevância. Para eles, mesmo que dolorido, quando falam mal dos dois é paradoxalmente bom, porque os deixa no radar. Mas, se os números forem baixos, essa associação ganha um peso negativo. Daí o fato matemático de a segunda temporada de With Love, Meghan ter ficado fora dos programas mais assistidos ser mesmo uma derrota.
Tudo mudou em apenas alguns meses. A estreia da 1ª temporada foi recebida com curiosidade mundial: entrou no Top 10 global da Netflix, alcançando também o 10º lugar nos Estados Unidos e o 7º no Reino Unido. Foram 2,6 milhões de visualizações e 12,6 milhões de horas assistidas em sua semana de estreia, números suficientes para garantir manchetes e reforçar a ideia de que Meghan poderia, sozinha, sustentar um projeto audiovisual. Mas, mesmo que todos os episódios tenham sido gravados juntos, em 2024, a Netflix dividiu o material em "duas temporadas" (que Meghan anunciou como uma "renovação" de contrato, e que não foi). Isso não deve ter sido uma decisão da ex-atriz, mas se provou uma jogada questionável.
A segunda temporada fez o caminho contrário da primeira. Na semana de lançamento, não entrou no Top 10 em nenhum território, com uma queda de cerca de 20% em relação à audiência inicial. O dado, aparentemente burocrático, se transforma em diagnóstico: Meghan não conseguiu converter atenção em lealdade. A curiosidade passou, e o público não voltou. Em "algoritmês", um crime complexo.
Mais grave: nem mesmo o chamado hate watch — a prática de assistir apenas para criticar — funcionou. Foi esse impulso que inflou os números do documentário Harry & Meghan, em 2022, quando até os detratores correram para ver. Agora, porém, nem a antipatia sustentou a audiência. E isso talvez diga mais do que qualquer número: a indiferença tomou o lugar da polêmica. E indiferença, no streaming, é sentença de morte.
Esse é o ponto central. Num cenário em que as plataformas disputam cada minuto de atenção, não basta ser assunto de capa de revista ou alvo de debates na imprensa britânica. O espectador de hoje exige relevância, diferenciação e — sobretudo — autenticidade. Quando o conteúdo soa como repetição de fórmulas ou como vitrine cuidadosamente controlada, a resposta vem em silêncio: o abandono.
Para Meghan, o sinal é claro. Se quiser sustentar sua imagem para além do fascínio inicial, terá que encontrar uma voz que vá além da própria biografia. O risco, caso contrário, é que sua trajetória audiovisual fique marcada por um rótulo cruel: o de que seu nome chama cliques, mas suas histórias não seguram ninguém. Pelo menos a parte comercial de vendas de produtos parece estar se sustentando. Os detratores questionam todos os "recordes de venda" que Meghan anuncia (produtos esgotados em minutos, segundo ela), mas até onde se sabe, é esse braço que mantém vivo o interesse comercial.
No fim, o que fica é a constatação de que Meghan já não é novidade -- e o streaming, ao contrário da monarquia, não perdoa. Relevância, aqui, é a única coroa que não se pode perder.
