Marina Elali celebra 20 anos de carreira com turnê e especial na TV

Nesta sexta-feira (5), Marina Elali lança o clipe do remix de "Loving You", produzido pelo DJ Felipe Lira. A faixa chega como um presente especial para celebrar os 20 anos de carreira da cantora. O lançamento retoma o sucesso de seus remixes anteriores, como "One Last Cry".

Recentemente, Marina apresentou o espetáculo "Marina Elali - 20 Anos" em um especial de fim de ano da TV Globo, que já está disponível em seu canal oficial no YouTube. O show reúne sucessos que marcaram sua trajetória em trilhas de novelas, além de músicas inéditas e canções que influenciaram sua formação e identidade artística.