Marina Elali celebra 20 anos de carreira com turnê e especial na TV
Nesta sexta-feira (5), Marina Elali lança o clipe do remix de "Loving You", produzido pelo DJ Felipe Lira. A faixa chega como um presente especial para celebrar os 20 anos de carreira da cantora. O lançamento retoma o sucesso de seus remixes anteriores, como "One Last Cry".
Recentemente, Marina apresentou o espetáculo "Marina Elali - 20 Anos" em um especial de fim de ano da TV Globo, que já está disponível em seu canal oficial no YouTube. O show reúne sucessos que marcaram sua trajetória em trilhas de novelas, além de músicas inéditas e canções que influenciaram sua formação e identidade artística.
Atualmente, Marina está viajando com esse show ao vivo, levando sua história musical a diferentes cidades do Brasil e proporcionando experiências únicas ao público. Como parte das comemorações, também foi realizada uma exposição com os 20 looks mais icônicos da artista, celebrando os figurinos que marcaram seu estilo ao longo das duas décadas de carreira.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.