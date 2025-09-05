"Fafá de Belém, O Musical" homenageia os 50 anos de carreira da artista

O espetáculo estreia no dia 16 de Janeiro 2026 no Teatro Riachuelo no Rio de janeiro, na sequencia seguem em turnê para São Paulo e demais capitais.

Fafá de Belém O musical utiliza a linguagem do teatro musical para narrar a trajetória da cantora. A jornada se inicia pela floresta amazônica, berço e cenário de origem da artista. Ecologia, meio ambiente e MPB são ingredientes que compõem o espetáculo em homenagem aos 50 anos de carreira de Fafá.

A história será contada em três planos. O primeiro plano se passa no presente, durante a gravação de um documentário em homenagem aos 50 anos de carreira de Fafá de Belém. A partir de suas lembranças, vão surgindo os demais planos. O segundo plano representa a memória da infância, em uma Belém lírica - entre mitos e lendas. No terceiro plano, assistimos à construção da carreira da cantora - de Belém para o mundo. Três atrizes interpretarão a cantora nas fases da infância, juventude e maturidade: Fafá-menina, Fafá-cantora e Fafá de Belém. No início da peça, os planos se estabelecem de forma independente; a partir de determinado momento, eles se atravessam e se completam.