"Fafá de Belém, O Musical" homenageia os 50 anos de carreira da artista
Na ultima quarta feira (04), o idealizador do espetáculo "Fafá de Belém O Musical", Jô Santana, convidou a imprensa para acompanhar a audição para "Fafá de Belém, O Musical", no Itaú Cultural, onde recebeu a homenageada Fafá de Belém, e as atrizes convidadas Lucinha Lins e Helga Nemeczyk que irão viver no palco a Fafá em respectivas épocas e o diretor e autor Gustavo Gasparani.
Fafá de Belém está muito feliz com a homenagem, segundo ela "É muito emocionante. Às vezes eu não sei direito como descrever toda essa emoção. Acho que no dia da estreia vou ter um chilique, (risos)". Foram mais de 600 inscritos sendo 20 só do Pará e 200 selecionados para a final.
O espetáculo estreia no dia 16 de Janeiro 2026 no Teatro Riachuelo no Rio de janeiro, na sequencia seguem em turnê para São Paulo e demais capitais.
Fafá de Belém O musical utiliza a linguagem do teatro musical para narrar a trajetória da cantora. A jornada se inicia pela floresta amazônica, berço e cenário de origem da artista. Ecologia, meio ambiente e MPB são ingredientes que compõem o espetáculo em homenagem aos 50 anos de carreira de Fafá.
A história será contada em três planos. O primeiro plano se passa no presente, durante a gravação de um documentário em homenagem aos 50 anos de carreira de Fafá de Belém. A partir de suas lembranças, vão surgindo os demais planos. O segundo plano representa a memória da infância, em uma Belém lírica - entre mitos e lendas. No terceiro plano, assistimos à construção da carreira da cantora - de Belém para o mundo. Três atrizes interpretarão a cantora nas fases da infância, juventude e maturidade: Fafá-menina, Fafá-cantora e Fafá de Belém. No início da peça, os planos se estabelecem de forma independente; a partir de determinado momento, eles se atravessam e se completam.
