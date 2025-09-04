Thiago Arancam apresenta o show 'Uma Viagem Pela Itália' em São Paulo
No dia 11 de setembro, o cantor Thiago Arancam sobe ao palco do Teatro Bradesco, em São Paulo (SP), com o novo espetáculo "Uma Viagem pela Itália". Na turnê, que está viajando pelas principais capitais do Brasil, o artista embala o público cantando sua trajetória por meio de sucessos da música italiana que o acompanham desde a chegada ao país europeu, ainda na adolescência, até o momento em que subiu aos palcos dos principais teatros do mundo. Os ingressos já estão à venda.
Considerado um dos maiores intérpretes brasileiros da atualidade, Thiago Arancam descobriu aos oito anos de idade o poder de sua voz em um coral na cidade de São Paulo. Anos mais tarde, ingressou na conceituada Academia de Canto Lírico do Teatro Alla Scala de Milão e, pouco tempo depois, venceu o "Operalia", maior competição anual de canto lírico do mundo, fundada por Plácido Domingo. A partir daí, nasceu uma parceria com o tenor espanhol, que levou Arancam a se apresentar em importantes produções de ópera por toda a Europa e nos Estados Unidos.
Apresentado pela Bradesco Seguros, o espetáculo "Uma Viagem Pela Itália" reúne momentos marcantes da trajetória do cantor, como a alegria de se tornar o primeiro brasileiro a se formar no Alla Scala, o primeiro a vencer a competição criada por Plácido Domingo e a amizade que nasceu entre eles. Para cada história, uma canção, mostrando que a música tem o poder de fazer reviver emoções e memórias.
"O idioma e as músicas da Itália fazem parte da minha vida. Meus bisavós eram italianos e, desde criança, eu ouvia o idioma em casa, enquanto meu bisavô assobiava melodias de conhecidas canções italianas. Esse show me faz recordar esses momentos e me reconectar com o país que me acolheu - onde nasceu meu primeiro filho - e que fez parte da construção da minha carreira", revela Thiago Arancam.
No total, Thiago Arancam viveu por 13 anos na Europa e interpretou ópera lírica italiana em mais de 700 apresentações em 40 países. Apresentado em voz e piano, o novo show "Uma Viagem Pela Itália" transmite toda a expressividade dessa arte por meio de canções clássicas e também de sucessos contemporâneos.
SERVIÇO
TURNÊ "UMA VIAGEM PELA ITÁLIA"
Data: 11 de setembro (quinta-feira)
Local: Teatro Bradesco - Rua Palestra Itália, 500, 3º Piso, Perdizes
Horário: 21h
Abertura da casa: 20h
Duração: 90 minutos.
Ingressos online: Uhuu.com
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.