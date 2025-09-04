Thiago Arancam apresenta o show 'Uma Viagem Pela Itália' em São Paulo

Apresentado pela Bradesco Seguros, o espetáculo "Uma Viagem Pela Itália" reúne momentos marcantes da trajetória do cantor, como a alegria de se tornar o primeiro brasileiro a se formar no Alla Scala, o primeiro a vencer a competição criada por Plácido Domingo e a amizade que nasceu entre eles. Para cada história, uma canção, mostrando que a música tem o poder de fazer reviver emoções e memórias.

"O idioma e as músicas da Itália fazem parte da minha vida. Meus bisavós eram italianos e, desde criança, eu ouvia o idioma em casa, enquanto meu bisavô assobiava melodias de conhecidas canções italianas. Esse show me faz recordar esses momentos e me reconectar com o país que me acolheu - onde nasceu meu primeiro filho - e que fez parte da construção da minha carreira", revela Thiago Arancam.

No total, Thiago Arancam viveu por 13 anos na Europa e interpretou ópera lírica italiana em mais de 700 apresentações em 40 países. Apresentado em voz e piano, o novo show "Uma Viagem Pela Itália" transmite toda a expressividade dessa arte por meio de canções clássicas e também de sucessos contemporâneos.

SERVIÇO

TURNÊ "UMA VIAGEM PELA ITÁLIA"

Data: 11 de setembro (quinta-feira)

Local: Teatro Bradesco - Rua Palestra Itália, 500, 3º Piso, Perdizes

Horário: 21h

Abertura da casa: 20h

Duração: 90 minutos.

Ingressos online: Uhuu.com