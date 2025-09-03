Você sabia?
- O angu à baiana é de Sergipe, o tutu à mineira é de São Paulo, a caixa-preta dos aviões é vermelha ou laranja, o Mar Vermelho é azul, os palitos de fósforo não contêm fósforo, a soda limonada não contém soda, o papel de arroz não inclui arroz em sua fabricação, o chapéu Panamá é originário do Equador, o xadrez chinês não tem nada a ver com a China (foi inventado por um estudante americano em Londres, em 1883) e os banhos turcos foram, na verdade, uma das invenções mais brilhantes dos romanos.
- Há combustível suficiente no tanque cheio de um Jumbo para fazer um carro médio dar quatro voltas ao mundo.
- A cerveja dinamarquesa Carlsberg teve muitos problemas porque ostentava em seus rótulos, muito antes de Hitler, a suástica — um símbolo milenar. Da mesma forma, a cerveja brasileira Antártica ficou muito tempo sem poder exportar para países árabes porque exibia em seus rótulos uma Estrela de Davi. Nada tinha a ver com Israel: era apenas o símbolo secular dos cervejeiros.
- O maior palácio do mundo é a residência do Papa: são 12 mil quartos, 300 banheiros, 150 gabinetes de leitura e dezenas de salões destinados a recepções. Para se ter uma ideia de como é difícil falar com o Papa, há, dentro do palácio, 800 salas de espera.
- Tanto o clero americano quanto o clero francês se opuseram vigorosamente à grande invenção de Benjamin Franklin — o pára-raios. Alegavam que o raio era a expressão da cólera de Deus e que os homens não deveriam interferir em Seus desígnios.
- Em Saint-Omer, na França, os cidadãos chegaram a processar Vissery de Bois Vale, um instalador de pára-raios, com medo de que o Céu punisse a cidade inteira por essa "blasfêmia". O advogado de defesa foi ninguém menos que Robespierre.
