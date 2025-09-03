Você sabia?

- O angu à baiana é de Sergipe, o tutu à mineira é de São Paulo, a caixa-preta dos aviões é vermelha ou laranja, o Mar Vermelho é azul, os palitos de fósforo não contêm fósforo, a soda limonada não contém soda, o papel de arroz não inclui arroz em sua fabricação, o chapéu Panamá é originário do Equador, o xadrez chinês não tem nada a ver com a China (foi inventado por um estudante americano em Londres, em 1883) e os banhos turcos foram, na verdade, uma das invenções mais brilhantes dos romanos.

- Há combustível suficiente no tanque cheio de um Jumbo para fazer um carro médio dar quatro voltas ao mundo.

- A cerveja dinamarquesa Carlsberg teve muitos problemas porque ostentava em seus rótulos, muito antes de Hitler, a suástica — um símbolo milenar. Da mesma forma, a cerveja brasileira Antártica ficou muito tempo sem poder exportar para países árabes porque exibia em seus rótulos uma Estrela de Davi. Nada tinha a ver com Israel: era apenas o símbolo secular dos cervejeiros.