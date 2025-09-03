Mamonas O Legado celebra 30 anos dos Mamonas Assassinas com turnês

Após conquistar plateias no Brasil e no exterior, o projeto Mamonas O Legado se prepara para mais duas turnês internacionais. Entre 26 de setembro e 5 de outubro, a banda percorre França, Portugal e Suíça. Já nos dias 18 e 19 de outubro, o grupo desembarca no Japão, reforçando o impacto global da obra dos Mamonas Assassinas.

Mamonas O Legado Imagem: Divulgação

Formada pelos intérpretes do filme "Mamonas Assassinas - O Impossível Não Existe", a banda recria nos palcos toda o legado de Dinho, Júlio, Samuel, Sérgio e Bento. Figurinos, coreografias e performances fiéis ao original trazem de volta sucessos como "Pelados em Santos", "Robocop Gay" e "Sabão Crá-Crá".