Eline Porto dá vida à primeira esposa de Djavan em musical

No espetáculo, Aparecida é retratada desde o namoro em Maceió até o momento em que, já grávida e cuidando da filha, incentiva Djavan a partir para o Rio em busca da carreira. "É uma responsabilidade fazer uma personagem que realmente existiu, mas também é muito bom poder criar e fazer uma homenagem a alguém que esteve nos bastidores da vida de uma grande figura como o Djavan", diz a atriz.

Entre humor e emoção, a história do casal é embalada por canções como Correnteza, Nem um Dia e Meu Bem Querer. Para Eline, a recepção tem sido tocante. "Muitas mulheres me dizem ao final da peça o quanto se sentem impactadas pela história dela. A Aparecida foi fundamental para as conquistas do Djavan, e é muito bonito ver esse reconhecimento chegar a ela agora, no palco", celebra.

Paralelamente ao teatro, Eline também se dedica ao trio Refúgio dos Amores Improváveis, ao lado dos músicos Gab Lara e Tom Karabachian. O grupo já lançou quatro faixas autorais e participou do Festival de Inverno do Rio de Janeiro, ao lado de nomes como Caetano Veloso e Alcione. "É muito bonito transformar uma amizade em música. O trio nasceu desse desejo de continuarmos juntos e já tem sido um encontro artístico muito especial", completa.