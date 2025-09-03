Camargo Alfaiataria celebra 20 anos no Theatro Municipal de São Paulo
A Camargo Alfaiataria completou 20 anos de trajetória e celebrou a data com um desfile especial no Theatro Municipal de São Paulo.
Fundada por João Camargo em 2005, a marca nasceu do desejo de atualizar o guarda-roupa masculino brasileiro, trazendo referências da alfaiataria tradicional em diálogo com propostas contemporâneas. A ligação de Camargo com o ofício começou cedo: aos 11 anos, acompanhava o pai em uma loja de roupas masculinas, experiência que despertou seu interesse pela moda.
O desfile foi dividido em três eixos principais:
- Gala
A coleção apresentou blazers e spencers com novos recursos de modelagem e fechamento, incluindo correntes, tecidos diferenciados e detalhes como broches, lenços, braçadeiras, bordados, rendas e sedas. As lapelas ganharam proporções mais amplas, mas mantiveram o formato em bico, criando linhas verticais que alongam a silhueta.
- Corporate
Inspirada no universo corporativo, essa parte destacou os looks "Dia" e "Noite", confeccionados com tecidos da Dormeuil, maison francesa fundada em 1842 e parceira frequente da marca.
- Legacy
A terceira parte do desfile explorou a evolução da imagem masculina ao longo dos anos, trazendo referências cinematográficas e reforçando a ideia de experimentação de estilo.
