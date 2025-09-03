Camargo Alfaiataria celebra 20 anos no Theatro Municipal de São Paulo

A Camargo Alfaiataria completou 20 anos de trajetória e celebrou a data com um desfile especial no Theatro Municipal de São Paulo.

Fundada por João Camargo em 2005, a marca nasceu do desejo de atualizar o guarda-roupa masculino brasileiro, trazendo referências da alfaiataria tradicional em diálogo com propostas contemporâneas. A ligação de Camargo com o ofício começou cedo: aos 11 anos, acompanhava o pai em uma loja de roupas masculinas, experiência que despertou seu interesse pela moda.

Amaury Jr, João Camargo e Danilo Gentili Imagem: @luprezia/Divulgação

O desfile foi dividido em três eixos principais: