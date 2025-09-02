SplashUOL
Amaury Jr.

Tihuana confirma participação de Andreas Kisser em show no The Town

Por: Patricia Alves

O Tihuana, um dos nomes mais explosivos do rock nacional, está na estrada com sua formação original, em turnê especial que celebra 25 anos de carreira. O grupo está pronto para protagonizar show memorável, neste domingo (07), no The Town, como headliner do palco Factory. A apresentação contará com participação especial do guitarrista Andreas Kisser, do Sepultura.

Imagem: Reprodução

"Ter o Andreas Kisser dividindo o palco com a gente no The Town é uma honra gigantesca. Ele é uma referência no rock, no metal e na música brasileira como um todo. É um artista que levou o nome do Brasil para o mundo. O Tihuana sempre teve essa mistura de estilos, essa energia de cruzar fronteiras sonoras e a presença dele só potencializa essa força. Vai ser um momento histórico para nós e para o público, daqueles que a gente guarda para sempre na memória", declarou o vocalista Egypcio.

Imagem: Divulgação

