Tihuana confirma participação de Andreas Kisser em show no The Town
Por: Patricia Alves
O Tihuana, um dos nomes mais explosivos do rock nacional, está na estrada com sua formação original, em turnê especial que celebra 25 anos de carreira. O grupo está pronto para protagonizar show memorável, neste domingo (07), no The Town, como headliner do palco Factory. A apresentação contará com participação especial do guitarrista Andreas Kisser, do Sepultura.
"Ter o Andreas Kisser dividindo o palco com a gente no The Town é uma honra gigantesca. Ele é uma referência no rock, no metal e na música brasileira como um todo. É um artista que levou o nome do Brasil para o mundo. O Tihuana sempre teve essa mistura de estilos, essa energia de cruzar fronteiras sonoras e a presença dele só potencializa essa força. Vai ser um momento histórico para nós e para o público, daqueles que a gente guarda para sempre na memória", declarou o vocalista Egypcio.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.