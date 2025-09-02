SplashUOL
Rosana Beni celebra aniversário no Espaço Hebe Camargo

Rosana Beni reuniu amigos e convidados para comemorar seu aniversário no Espaço Hebe Camargo. O evento foi oferecido pela empresária Lydia Sayeg e contou com a presença de nomes de destaque da sociedade paulista. Entre os convidados estavam a primeira-dama de São Paulo, Regina Nunes, e a secretária de Relações Internacionais, Angela Gandra. Rosana Beni recebeu homenagens durante a noite e destacou a importância de celebrar a data ao lado de pessoas amadas.

Regina Nunes, Rosana Beni, Lydia Sayeg
Regina Nunes, Rosana Beni, Lydia Sayeg Imagem: Samuel Chaves/Divulgação
Adriana Pavan, Mayara Magri, Rosana Beni, Regina Nunes, Silvia Neubern, Jessica Sayeg e Mary Nigri
Adriana Pavan, Mayara Magri, Rosana Beni, Regina Nunes, Silvia Neubern, Jessica Sayeg e Mary Nigri Imagem: Samuel Chaves/Divulgação
Mary Nigri
Mary Nigri Imagem: Samuel Chaves/Divulgação
Maria Elisa e Fernando Pavão com filho Gabriel
Maria Elisa e Fernando Pavão com filho Gabriel Imagem: Samuel Chaves/Divulgação
Patricia Naves Mauro Naves e Osmar Santos
Patricia Naves Mauro Naves e Osmar Santos Imagem: Samuel Chaves/Divulgação
Francisco e Waleska Santos, Gustavo Reis e Angela Gandra
Francisco e Waleska Santos, Gustavo Reis e Angela Gandra Imagem: Samuel Chaves/Divulgação
Bete Arbaitman e Lydia Sayeg
Bete Arbaitman e Lydia Sayeg Imagem: Samuel Chaves/Divulgação
Anita, Oscar Ulisses é Raphael Beni
Anita, Oscar Ulisses é Raphael Beni Imagem: Samuel Chaves/Divulgação

