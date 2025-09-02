Opinião
Rosana Beni celebra aniversário no Espaço Hebe Camargo
Rosana Beni reuniu amigos e convidados para comemorar seu aniversário no Espaço Hebe Camargo. O evento foi oferecido pela empresária Lydia Sayeg e contou com a presença de nomes de destaque da sociedade paulista. Entre os convidados estavam a primeira-dama de São Paulo, Regina Nunes, e a secretária de Relações Internacionais, Angela Gandra. Rosana Beni recebeu homenagens durante a noite e destacou a importância de celebrar a data ao lado de pessoas amadas.
