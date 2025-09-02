Henrique Moretzsohn estreia como protagonista em 'Jersey Boys'

Henrique Moretzsohn Imagem: Ana Colla/Divulgação

Durante o processo de audição, Moretzsohn revela que chegou a duvidar se o papel realmente era para ele. "Quando fui estudar mais sobre o personagem eu confesso que fiquei surpreso. Teve um momento em que temi e me questionei: será que esse papel é pra mim mesmo? Cheguei a perguntar se eu poderia audicionar também para os outros personagens." A aprovação, no entanto, veio acompanhada de uma emoção difícil de descrever. "Cada audição é um novo 'concurso público'. Talento, esforço e estudo já são bastante, mas ser o escolhido envolve muitos fatores subjetivos. Por isso é tão comum que nós artistas fiquemos emotivos com as conquistas."

Reconhecido pelo timbre marcante, Frankie Valli exigiu de Moretzsohn um mergulho profundo em pesquisa vocal e interpretativa. O ator equilibrou a fidelidade ao original com sua própria identidade artística. "Reproduzir o timbre sem ficar caricato foi minha principal preocupação. Ouvi bastante a discografia original e busquei construir o personagem a partir do meu material. Ainda mais por se tratar de uma obra biográfica, é importante que soe verdadeiro." Ele também explica que até a voz falada precisou de ajustes para soar natural em português: "Emular o timbre falado dele em inglês transportando exatamente igual para o português soaria estranho ou exagerado. Busquei um equilíbrio adaptativo."

Elenco do espetáculo "Jersey Boys" Imagem: Divulgação

Henrique ressalta que sua caminhada não seria possível sem a base familiar. "O gesto mais marcante foi, e ainda é, sem dúvida, o apoio e a confiança em mim. Quando estou no palco, naquele momento de muitos holofotes, existe um sem número de pessoas junto comigo. Acredito muito nisso." Essa rede de apoio, que inclui sua esposa, mãe, filho e familiares próximos, sustenta também a rotina intensa de viagens e apresentações. Conciliar vida artística e vida pessoal, ele admite, é um aprendizado contínuo. "Quando seu filho está de folga da escola, você está trabalhando. Quando todos estão em lazer, você está no palco. Então é preciso encontrar meios de equilibrar. No meu caso, busco ter meu sábado e domingo em algum dia da semana. Não é a mesma coisa, mas funciona."

Com passagens por montagens de peso como "Les Misérables" e "O Fantasma da Ópera" e turnês com o grupo Amazing Tenors, Moretzsohn enxerga pontos em comum entre suas diferentes experiências artísticas. "A disciplina, os cuidados com a saúde e a alegria de vibrar junto com o público. Seja em um show ou em uma peça, o que mais me encanta é sentir essa elevação das frequências que a arte promove."