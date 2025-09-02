Espetáculo "Um pássaro não é uma pedra" retorna ao RJ em setembro
Por: Flávia Viana
Lucas Oradovschi retorna aos palcos com "Um Pássaro Não é uma Pedra" no Teatro Ipanema - de 5 a 28 de setembro, com apresentações às sextas e sábados, às 20h, e domingos, às 19h - após uma primeira temporada marcada por sessões lotadas e pela indicação ao Prêmio Shell e premiação na APTR. Com isso, o ator celebra mais um capítulo de sua trajetória de 25 anos dedicados ao teatro.
Com concepção e atuação de Lucas Oradovschi, o trabalho tem direção de Adriana Schneider, Cátia Costa e Mar Mordente, dramaturgia coletiva e texto assinado por Daniel Bueno e Lucas Oradovschi.
"É um espetáculo que é um solo, mas a gente diz que é o nosso solo coletivo. Há a proposta de radicalizar procedimentos de criação coletiva, mesmo sendo um monólogo. É um projeto inicialmente pessoal mas que foi também encampado pela parceria de artistas incríveis", conta Lucas Oradovschi.
Além da indicação ao Prêmio Shell de Melhor Direção, o espetáculo também venceu o 19º Prêmio APTR de Melhor Direção Musical (Azulllllll), reafirmando sua relevância na cena teatral contemporânea.
"Um pássaro não é uma pedra" propõe uma experiência poética e sensível, convidando o público a refletir sobre a condição humana, sobre os limites e os sentidos de se contar histórias e se insistir em fazer teatro em tempos distópicos". Em cena, experiências reais são contadas, se fundindo ao corpo, voz e música criando uma atmosfera que atravessa o simbólico e o visceral, criando um espaço de encontro entre artista e plateia.
Para Lucas, cuja carreira é marcada pela colaboração com importantes coletivos cariocas, como o Coletivo Bonobando, a Cia dos Bondrés e o Teatro de Operações, esse projeto carrega tanto o viés pessoal quanto o político. "Minha trajetória é atravessada pela criação coletiva. Esse espetáculo traz uma dramaturgia tecida por várias vozes: da pedra, testemunha da formação do universo e dos escombros de um teatro destruído; de Juliano Mer-Khamis, artista e ativista filho de mãe judia-israelense e pai árabe-palestino; de sua mãe, Arna, também arte-educadora; e das minhas próprias memórias, inclusive do período em que morei em Israel, aos 18 anos. É um trabalho que toca memória, ancestralidades, alianças e possibilidades de imaginar outros futuros", relata.
A estreia da temporada acontece no dia 5 de setembro, às 20h, em sessão especial para convidados.
Lucas também pode ser visto na série "Capoeiras", na Disney + e em "Paulo, o Apóstolo", na Record e Disney +, e em breve, na série Tremembé, série original da Prime Vídeo dirigida por Vera Egito.
SERVIÇO:
Espetáculo: Um pássaro não é uma pedra
Local: Teatro Ipanema - Rubens Corrêa
Temporada: 5 a 28 de setembro
Sessões: sextas e sábados, 20h; domingos, 19h
