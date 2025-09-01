Opinião
Renato Misiuk e DJ Wina comandam desfile de João Camargo
Hoje, dia 1º de setembro, o maestro e diretor musical Renato Misiuk assina a direção musical do aguardado desfile do estilista João Camargo, que será realizado no Theatro Municipal de São Paulo.
A trilha sonora ficará sob o comando de Renato Misiuk e da DJ Wina, que criaram um repertório especial, transitando do erudito ao rock and roll, em uma fusão inusitada e sofisticada. O espetáculo contará com piano, cordas, cantores convidados e a participação do renomado Trio Titanium, enriquecendo ainda mais a experiência musical.
O evento já tem confirmada a presença de diversos artistas, entre eles: Marcos Pasquim, Rodrigo Faro, Danilo Gentili, Evaristo Costa, Carlos Tramontina e promete ser um dos grandes encontros entre moda e música do ano.
