Renato Misiuk e DJ Wina comandam desfile de João Camargo

Hoje, dia 1º de setembro, o maestro e diretor musical Renato Misiuk assina a direção musical do aguardado desfile do estilista João Camargo, que será realizado no Theatro Municipal de São Paulo.

Renato Misiuk e João Camargo Imagem: Divulgação

A trilha sonora ficará sob o comando de Renato Misiuk e da DJ Wina, que criaram um repertório especial, transitando do erudito ao rock and roll, em uma fusão inusitada e sofisticada. O espetáculo contará com piano, cordas, cantores convidados e a participação do renomado Trio Titanium, enriquecendo ainda mais a experiência musical.