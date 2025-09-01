Experiência com dinossauros em realidade virtual chega a Nova York
Por: Ricardo Carlini
Nova York acaba de ganhar uma atração imersiva que vai encantar adultos e crianças: o Life Chronicles, uma experiência de realidade virtual que transporta os visitantes para bilhões de anos atrás, quando surgiram os primeiros seres vivos e os poderosos dinossauros.
Localizada no Eclipso NYC (555 West 57th Street, em Manhattan), a atração permite que os visitantes coloquem óculos de realidade virtual e caminhem livremente por ambientes pré-históricos em uma jornada de aproximadamente 45 minutos. A experiência é guiada pela pesquisadora virtual Charlie e pelo robô Darwin, que apresentam cenários repletos de criaturas antigas em tamanho real.
Os ingressos custam em média entre US$ 41 e US$ 47, com descontos ocasionais. A experiência funciona de terça a sexta, das 12h às 19h; sábados, das 10h às 20h; e domingos, das 10h às 19h. A idade mínima é de 8 anos e a altura mínima, 1,37 m. Não é recomendada para pessoas com dificuldades de equilíbrio, embora cadeiras de rodas possam ser solicitadas.
Além de dinossauros impressionantes, o Life Chronicles também mostra a evolução da vida na Terra, com gráficos e sons realistas que tornam a jornada ainda mais envolvente. É uma excelente opção para quem busca inovação, cultura e entretenimento em Nova York.
Para os apaixonados por dinossauros, a cidade também conta com outra experiência imersiva: o Ultimate T.rex VR, no Bronx Zoo, onde visitantes podem encarar um tiranossauro em 360 graus com direito a cadeiras de movimento.
