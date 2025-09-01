Experiência com dinossauros em realidade virtual chega a Nova York

Life Chronicles Imagem: Reprodução

Os ingressos custam em média entre US$ 41 e US$ 47, com descontos ocasionais. A experiência funciona de terça a sexta, das 12h às 19h; sábados, das 10h às 20h; e domingos, das 10h às 19h. A idade mínima é de 8 anos e a altura mínima, 1,37 m. Não é recomendada para pessoas com dificuldades de equilíbrio, embora cadeiras de rodas possam ser solicitadas.

Além de dinossauros impressionantes, o Life Chronicles também mostra a evolução da vida na Terra, com gráficos e sons realistas que tornam a jornada ainda mais envolvente. É uma excelente opção para quem busca inovação, cultura e entretenimento em Nova York.

Para os apaixonados por dinossauros, a cidade também conta com outra experiência imersiva: o Ultimate T.rex VR, no Bronx Zoo, onde visitantes podem encarar um tiranossauro em 360 graus com direito a cadeiras de movimento.