Backstage Mirante estreia experiência exclusiva no The Town 2025

O espaço foi idealizado para atender ao público que deseja vivenciar o festival em alto estilo. O modelo reforça a crescente valorização do brand experience como ferramenta estratégica em grandes eventos de entretenimento.

"Nosso objetivo é criar um ambiente que vá além do show, queremos proporcionar uma experiência que envolva todos os sentidos e reforce a exclusividade que é marca registrada do Backstage Mirante", destaca Fernando Ximenes, sócio do Backstage Mirante.

Conhecida por suas experiências em grandes shows, a marca reforça a integração entre entretenimento, gastronomia de alto padrão e serviços premium, consolidando-se como referência em hospitalidade de luxo dentro de grande arenas e festivais.