Backstage Mirante estreia experiência exclusiva no The Town 2025
Por: Patricia Alves
O The Town, que retorna em setembro de 2025 à Autódromo de Interlagos, em São Paulo, terá uma novidade para os fãs que buscam unir música e exclusividade: o Backstage Mirante, experiência de hospitalidade premium que estreia dentro da área VIP do festival entre os dias 6 a 14 de setembro.
Com foco em conforto e diferenciação, o Backstage Mirante oferecerá varanda reservada com vista privilegiada para o palco Skyline, além de Open Bar & Open Food premium, concierge e garçons dedicados, transfer exclusivo e acesso VIP com embarque diferenciado.
O espaço foi idealizado para atender ao público que deseja vivenciar o festival em alto estilo. O modelo reforça a crescente valorização do brand experience como ferramenta estratégica em grandes eventos de entretenimento.
"Nosso objetivo é criar um ambiente que vá além do show, queremos proporcionar uma experiência que envolva todos os sentidos e reforce a exclusividade que é marca registrada do Backstage Mirante", destaca Fernando Ximenes, sócio do Backstage Mirante.
Conhecida por suas experiências em grandes shows, a marca reforça a integração entre entretenimento, gastronomia de alto padrão e serviços premium, consolidando-se como referência em hospitalidade de luxo dentro de grande arenas e festivais.
