Após destaque no Porta dos Fundos, Fábio de Luca comemora chegada à TV

"Sou de numa época em que fazer novela da Globo, pra um ator, era o mesmo que ser convocado pra Seleção Brasileira, pra um jogador de futebol. E quando eu soube que tinha sido aprovado, foi gol de Copa do Mundo aqui em casa! Protagonizar um filme é um grande sonho! E também que muito fazer um vilãozão de novela, daqueles que o público ama odiar", revela o artista.

Ator e roteirista, Fábio de Luca prepara um novo espetáculo teatral com estreia prevista ainda para 2025, ao mesmo tempo em que desenvolve o roteiro de um longa de comédia com temática espírita, que terá direção de Wagner de Assis, cineasta de sucessos como 'Nosso Lar'. O artista carioca prepara ainda uma oficina de interpretação e criação de personagem de comédia, prevista para o segundo semestre, no Espaço Cultural Amigos da Luz, no Rio. Desde 2015,

Mas se "Êta mundo melhor" marca a estreia de Fábio de Luca nas novelas, quem o acompanha sabe que ele consolidou seu nome no humor nacional ao entrar em 2018 para o elenco do "Porta dos Fundos", onde permanece até hoje: "O Porta é um marco fundamental na história do humor brasileiro. Eles pegaram o formato de esquetes, que já existia na TV, e levaram pra internet com o espírito livre, sem as meias palavras, com temas de muita identificação tratados de forma transgressora e deliciosamente irônica. E fazer parte disso é gigante!".