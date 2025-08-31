São Paulo Companhia de Dança e Theatro São Pedro apresentam balé

"O relacionamento entre a Companhia e o Theatro São Pedro se fortalece a cada ano, e cada apresentação é motivo de celebração. Em 2025, subimos no palco com a versão vibrante de Márcia Haydée para este grande clássico, que ganha vida não apenas com os bailarinos, mas com a execução da música ao vivo pela Orquestra do Theatro São Pedro. Uma oportunidade única de oferecer ao público uma vivência intensa, que une dança e música", comenta Inês Bogéa, diretora artística da SPCD.

"Quando dança e música se encontram no palco do Theatro São Pedro, nasce uma experiência única. A São Paulo Companhia de Dança e a Orquestra do Theatro São Pedro unem linguagens que dialogam entre si, criando novas formas de ver, ouvir e sentir a arte", diz Paulo Zuben, diretor artístico-pedagógico da Santa Marcelina Cultura.

A Suíte de O Sonho de Dom Quixote e Danças de Galanta

Dom Quixote é um dos mais populares balés em todo o mundo, conhecido por sua energia, cores e elementos de humor. A obra acompanha as aventuras de Dom Quixote, um homem idealista em busca de justiça e de sua amada Dulcinéia, e o romance de Kitri e Basílio, que enfrentam a oposição do pai da jovem, que quer casá-la com o rico comerciante Gamache. Camponeses, toureiros e ciganos ajudam a compor a obra, no qual termina com o casamento dos apaixonados, com a ajuda de Dom Quixote.

A versão especial de Márcia Haydée para a São Paulo Companhia de Dança mantém alguns momentos reconhecíveis desta obra - criada originalmente por Marius Petipa (1818-1910) em 1869 e inspirada em um capítulo da obra de Miguel de Cervantes (1547-1616) com música composta por Ludwig Minkus (1826-1917) - ao mesmo tempo em que as atualiza com figurinos de Tânia Agra, iluminação de José Luiz Fiorruccio, composições de Norberto Macedo (1939-2011) e poemas de Carlos Drummond de Andrade (1902-1987).

Antes da apresentação da Suíte de O Sonho de Dom Quixote, a Orquestra do Theatro São Pedro e integrantes da Banda Jovem do Estado irão executar a peça Danças de Galanta, escrita por Zoltán Kodály (1882-1967) em 1933. Inspirada em melodias húngaras, a obra é dividida em 5 movimentos e marcada por uma energia rítmica cativante.