Opinião
Roberto Camasmie cria retrato de Claude Monet
O artista plástico Roberto Camasmie, conhecido por sua trajetória de mais de cinco décadas dedicadas à pintura, apresenta uma obra inédita em tributo a Claude Monet, mestre do impressionismo. O retrato foi criado especialmente em homenagem à exposição dedicada ao pintor francês, em cartaz no MASP. Reconhecido por sua sensibilidade cromática e pela capacidade de transitar entre o figurativo e o abstrato, Camasmie encontrou em Monet uma fonte de inspiração desde o início de sua carreira. "Monet sempre me ensinou, pela sua obra, que a luz é tão protagonista quanto a própria figura retratada. Esta homenagem é também um agradecimento pessoal a esse legado que atravessa gerações", afirma o artista.
