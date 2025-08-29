Nada cenográfico: Renata Romeiro é responsável por comida de verdade nas TV
Por: Flávia Viana
A chef Renata Romeiro está à frente da Eleve Gourmet, responsável pela comida de cena das novelas da Globo. O trabalho para a emissora começou em 2024, quando o casal cuidou de tudo o que ia à mesa na novela "No Rancho Fundo". O bom resultado alcançado fez com que, dali em diante, a empresa assumisse grande parte da comida de cena das novelas.
"Vale Tudo" juntou a fome com a vontade de comer. A novela encontrou em Renata a perfeita versão nos bastidores da protagonista da trama. Desde os sanduíches vendidos por Raquel na praia até toda a cozinha do restaurante na Hípica, tudo veio das caçarolas da Eleve.
A empresa é o braço de catering do grupo Merenda Carioca - que também produz comida saudável congelada e oferece cursos de gastronomia online. O sucesso de hoje não deixa a chef e seu marido esquecerem da dureza dos primeiros tempos, à época da pandemia da Covid-19.
"Saíamos de Metrô de São Cristóvão e tínhamos paradas para entregas de comida congelada em várias estações a caminho da zona sul. Humberto saltava, levava a encomenda e eu o esperava na plataforma, para não perder a passagem", lembra.
Para Renata, o sabor está sempre acima de tudo, ainda que a comida seja cênica. "Entendo que precisa estar bonita, com cara de apetitosa, mas faço questão que esteja de fato saborosa", diz a chef, que com seu tempero acaba conquistando a todos do set. "Acabo dando trabalho para a equipe da continuidade, porque todos querem comer enquanto gravam, e isso pra mim é a maior prova do sucesso do meu trabalho", comemora.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.