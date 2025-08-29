Nada cenográfico: Renata Romeiro é responsável por comida de verdade nas TV

Por: Flávia Viana

A chef Renata Romeiro está à frente da Eleve Gourmet, responsável pela comida de cena das novelas da Globo. O trabalho para a emissora começou em 2024, quando o casal cuidou de tudo o que ia à mesa na novela "No Rancho Fundo". O bom resultado alcançado fez com que, dali em diante, a empresa assumisse grande parte da comida de cena das novelas.

Renata Romeiro Imagem: Reprodução

"Vale Tudo" juntou a fome com a vontade de comer. A novela encontrou em Renata a perfeita versão nos bastidores da protagonista da trama. Desde os sanduíches vendidos por Raquel na praia até toda a cozinha do restaurante na Hípica, tudo veio das caçarolas da Eleve.

A empresa é o braço de catering do grupo Merenda Carioca - que também produz comida saudável congelada e oferece cursos de gastronomia online. O sucesso de hoje não deixa a chef e seu marido esquecerem da dureza dos primeiros tempos, à época da pandemia da Covid-19.