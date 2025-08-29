Hospital do Câncer I celebra o Dia Nacional do Voluntariado

Warley abraçou a proposta de ser "Voluntário por um Dia" e, com sua performance, arrancou risadas e reflexões dos participantes. Na plateia, estiveram presentes a bailarina Ana Botafogo, madrinha das campanhas de doação de sangue do INCA, e Fernanda Vieira, gerente-geral do INCAvoluntário, que também se emocionaram com o encontro.

"Esse evento tocou forte o meu coração. Estar aqui nesse lugar, em que as pessoas pensam tanto no próximo, foi emocionante, ainda mais nesse momento... Faz duas semanas que perdi uma tia que estava com câncer. Aqui, os voluntários estão preparados para dar o suporte que pacientes e familiares precisam. Merecem todos os aplausos, todo o nosso amor", afirmou Warley.

O artista também aproveitou para destacar a admiração por Ana Botafogo: "Ela é craque no balé, uma referência, mas principalmente é craque na vida, no quesito solidariedade", elogiou.

A celebração reforçou a relevância do trabalho voluntário na vida de pacientes e familiares, reconhecendo a dedicação de quem doa tempo e afeto em prol da humanização no cuidado com a saúde.