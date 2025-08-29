Exposição "Uma Homenagem ao Rei Pelé" encerra temporada neste domingo (31)
A exposição "Uma Homenagem ao Rei Pelé", considerada a maior mostra imersiva do mundo dedicada ao jogador, entra em seus últimos dias no Maracanã. A experiência, aberta desde maio, se encerra neste domingo, 31 de agosto, e oferece uma jornada sensorial pela trajetória do maior jogador de futebol de todos os tempos, no estádio onde Pelé viveu um dos momentos mais emblemáticos de sua carreira: o milésimo gol.
Realizada pela Multiverso Experience, a mostra ocupa cerca de 1.000 m² e reúne mais de 10 ambientes interativos que combinam arte, tecnologia e memória afetiva. O público é convidado a percorrer uma narrativa que vai da infância humilde de Pelé às conquistas históricas pelo Santos, pela Seleção Brasileira e pelo mundo, por meio de instalações audiovisuais, experiências em realidade virtual, relíquias originais e cenografias emocionantes.
Entre os destaques estão itens inéditos do acervo pessoal do Rei, uma réplica fiel da barbearia que ele frequentava, com peças originais, a bola do milésimo gol, a placa do "gol de placa", além do Mercedes e da moto originais. A exposição apresenta ainda a famosa pegada de Pelé, ambientes instagramáveis e uma imersão sensorial que convida o público a reviver os grandes momentos da carreira do craque. Tudo isso no coração do Maracanã, palco de finais memoráveis e símbolo máximo do futebol brasileiro.
A experiência pode ser combinada com o tradicional Tour Maracanã, proporcionando uma visita completa aos bastidores do estádio, com acesso a vestiários, tribunas, área de aquecimento e ao lendário gramado.
Com o encerramento previsto para este fim de semana, a expectativa é de grande movimentação, com fãs de Pelé e amantes do futebol aproveitando as últimas oportunidades para visitar a mostra que transforma memória em emoção.
SERVIÇO
Uma Homenagem ao Rei Pelé
Local: Espaço Multiverso Experience - Maracanã
Exposição: Até 31 de agosto (domingo)
Horário: Das 9h às 17h (sujeito a alteração em dias de jogo)
Endereço: Avenida Rei Pelé (Radial Oeste) s/n - Rio de Janeiro/RJ
Ingressos: site oficial
