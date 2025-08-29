Exposição "Uma Homenagem ao Rei Pelé" encerra temporada neste domingo (31)

Entre os destaques estão itens inéditos do acervo pessoal do Rei, uma réplica fiel da barbearia que ele frequentava, com peças originais, a bola do milésimo gol, a placa do "gol de placa", além do Mercedes e da moto originais. A exposição apresenta ainda a famosa pegada de Pelé, ambientes instagramáveis e uma imersão sensorial que convida o público a reviver os grandes momentos da carreira do craque. Tudo isso no coração do Maracanã, palco de finais memoráveis e símbolo máximo do futebol brasileiro.

A experiência pode ser combinada com o tradicional Tour Maracanã, proporcionando uma visita completa aos bastidores do estádio, com acesso a vestiários, tribunas, área de aquecimento e ao lendário gramado.

Com o encerramento previsto para este fim de semana, a expectativa é de grande movimentação, com fãs de Pelé e amantes do futebol aproveitando as últimas oportunidades para visitar a mostra que transforma memória em emoção.



SERVIÇO

Uma Homenagem ao Rei Pelé

Local: Espaço Multiverso Experience - Maracanã

Exposição: Até 31 de agosto (domingo)

Horário: Das 9h às 17h (sujeito a alteração em dias de jogo)

Endereço: Avenida Rei Pelé (Radial Oeste) s/n - Rio de Janeiro/RJ

Ingressos: site oficial

