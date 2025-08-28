Ed Gein: O Marco Zero Cultural do True Crime e do Horror Moderno

O monstro que virou referência

O impacto de Gein na cultura popular foi imediato. Robert Bloch escreveu Psicose pouco após a prisão do criminoso, explorando a mente de um homem solitário e perturbado pela relação doentia com a mãe. A partir dali, o horror moderno ganhou contornos psicológicos - e Gein se tornou o blueprint do monstro contemporâneo.

Essa história macabra, mas fascinante, será o foco da próxima fase da franquia Monster, da Netflix. A mesma que já recontou a assustadora trajetória de Jeffrey Dahmer e mais recentemente os Irmãos Menendez. Ryan Murphy agora reescrever a história de Ed Gein com um super elenco. A própria sinopse da Netflix, captura o impacto de Gein: "Assassino em série. Ladrão de túmulos. Psicopata.", descreve. "Ed Gein não apenas influenciou um gênero - ele se tornou o projeto original do horror moderno." Para os criadores, a história de Gein mostra que "monstros não nascem prontos, eles são feitos… por nós".

Charlie Hunnam interpreta Ed Gein em um elenco que inclui Laurie Metcalf como Augusta Gein e Vicky Krieps como Ilse Koch. Tom Hollander e Olivia Williams viverão Alfred e Alma Hitchcock e aqui está um link irrestível para Murphy que é unir true crime e cinema. Pensar que Psicose, o clássico imediato do cinema, foi lançado poucos anos depois da prisão de Gein traz nova e apavorante perspectiva sobre a obra.

A trama promete revelar como um homem aparentemente comum de Plainfield se tornou o fantasma mais singular da história criminal americana - e como seus crimes redefiniram tanto o horror quanto a maneira como enxergamos monstros.

Um legado sombrio

Os crimes de Ed Gein não só aterrorizaram os Estados Unidos, como também moldaram o futuro da cultura pop. Ele pode não ter sido o primeiro assassino, mas foi aquele que cristalizou a obsessão pelo criminoso desviante. É nele que o true crime se torna fenômeno cultural e que o horror moderno encontra seu "marco zero".

E agora, quase setenta anos depois, sua história volta a ecoar - desta vez para uma nova geração, que vai descobrir por que Ed Gein continua sendo o homem que deu rosto ao medo.