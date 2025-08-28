Casa Cunha chega a Perdizes

Com a proposta de ser mais do que uma padaria, a Casa Cunha convida os paulistanos para sua inauguração oficial nesta quinta-feira, dia 28, a partir das 19h, em Perdizes. Após um ano de ensaio, o estabelecimento abre oficialmente suas portas na zona oeste.

Imagem: Reprodução

A casa aposta em receitas afetivas - muitas delas de família - e forte identidade portuguesa, trazida em pratos como o bolinho de bacalhau, o arroz de pato e o pastel de nata. Além desses clássicos, saladas, tapiocas, pizzas, lanches, sobremesas e matinais também fazem parte do amplo cardápio, que promete agradar todos os paladares de São Paulo.