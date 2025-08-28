Bruno de Mello retorna à Globo em "Êta Mundo Melhor"

"As gravações são muito divertidas, com muita coisa feita no improviso e uma dinâmica rápida entre falar o texto e criar os sons da rádio na hora. É um trabalho muito desafiador , que exige muita concentração, presença e traz uma metalinguagem interessante, já que estamos só com a voz para a rádio, mas somos vistos na TV. Estou muito animado com essa volta à novela na Globo e feliz em poder mostrar meu trabalho nesse núcleo que tem tudo pra ganhar mais espaço na trama.", conta Bruno, que interpretou o hacker Fiel, de Fuzuê, seu último trabalho na emissora.

Em breve, Bruno poderá ser visto nos cinemas nos longas Rio de Sangue e Sexa, além da série Tremembé, da Amazon Prime Video, onde interpreta o agente penitenciário Camilo, todos com previsão de estreia ainda para este ano.