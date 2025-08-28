Alcione apresenta nova turnê em São Paulo

Acompanhada da emblemática Banda do Sol, Alcione promete uma apresentação memorável, mesclando os grandes sucessos que marcaram gerações com as novas composições do álbum. No repertório, não devem faltar clássicos como "Não Deixe o Samba Morrer", "A Loba", "Meu Ébano", "Você Me Vira a Cabeça (Me Tira do Sério)", "Sufoco", "Garoto Maroto", "Mulher Ideal", entre outros.



Os ingressos já estão à venda pela plataforma uhuu.com e pontos de venda autorizados. Mais informações no serviço abaixo.



Alcione: um patrimônio da música brasileira



Com mais de 50 anos de carreira, 43 álbuns lançados, 26 discos de ouro, 7 de platina, apresentações em mais de 36 países e uma lista impressionante de prêmios nacionais e internacionais, Alcione é, incontestavelmente, um dos maiores nomes da música popular brasileira. Nascida no Maranhão e consagrada no Rio de Janeiro, a Marrom é símbolo de resistência, talento e representatividade, com hits que atravessam gerações como "Não Deixe o Samba Morrer", "Você Me Vira a Cabeça", "Meu Ébano", "Sufoco", "Garoto Maroto", entre tantos outros.



A trajetória da artista foi celebrada em diversas frentes nos últimos anos: foi tema do espetáculo "Marrom, o Musical", dirigido por Miguel Falabella; protagonista do documentário "O Samba é Primo do Jazz"; e inspiração para a criação da Medalha Alcione, honraria máxima do mérito cultural do Estado do Rio de Janeiro. Em 2024, o Prêmio da Música Brasileira dedicou sua edição à cantora, nomeando-a como tema do ano. Recentemente, ela foi agraciada com o prêmio Faz Diferença, do Grupo Globo, na categoria Música.



Dona de uma das vozes mais potentes da MPB e com fôlego criativo de sobra, Alcione segue conectada com o presente, ativa nas redes sociais e com milhões de ouvintes mensais nas plataformas de streaming. Seu novo álbum e a turnê são as provas definitivas de que a Marrom continua sendo uma força incontestável da música brasileira, visceral, autêntica e absolutamente necessária.

SERVIÇO

Data: 18 de outubro de 2025

Local: Vibra São Paulo

Endereço: Av. das Nações Unidas, 17955

Abertura da casa: 19h

Ingressos: uhuu.com