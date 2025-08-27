Liah Soares lança novo single 'A Hora que Você Quiser'

A cantora e compositora paraense Liah Soares lança nesta sexta-feira (29) o single "A Hora que Você Quiser", o quarto capítulo do projeto Amazônia Beats. A faixa, que estará disponível pelas plataformas digitais, chega como uma celebração do melody, um dos gêneros mais marcantes do Pará.

Liah Soares Imagem: Divulgação

A canção se destaca pela batida contagiante e tem composição assinada pela própria Liah em parceria com Marianna Eis e produção de outro renome paraense, Joe Benassi. O lançamento será acompanhado por um videoclipe gravado no Pará, reforçando a forte identidade amazônica que é a essência do projeto.

Segundo a artista, o lançamento simboliza uma reconexão com suas origens e a riqueza cultural de sua terra natal: "Essa é mais uma canção que vem brindar o álbum Amazônia Beats, com ritmos paraenses e amazônicos. Sempre percorri um caminho criativo dentro da MPB e do pop romântico, flertando com a música paraense, mas nunca tinha feito um trabalho só com os nossos ritmos. Este projeto é um retorno para casa, para as minhas raízes e às primeiras influências musicais da minha vida", explica Liah.