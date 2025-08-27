A 2ª temporada de With Love, Meghan divide opiniões e revela estratégias

E para falar da segunda temporada de With Love, Meghan, primeiro vamos excluir a ira da imprensa britânica. Eu assisti aos oito episódios e concordo com os críticos americanos, que destacaram a leveza do formato e a boa escolha de convidados. Dessa vez, ela aposta em nomes estratégicos: Chrissy Teigen, amiga de longa data, mas mais contida do que o esperado, mostrando apenas detalhes íntimos como as tatuagens com as datas de nascimento dos filhos (porque ela não lembra de cabeça. Uma informação minimamente preocupante); o simpático apresentador do Queer Eye, Tan France, vibrante e irreverente, que parece liberar um pouco da personalidade de Meghan ao interagir de forma mais solta e é o que faz perguntas mais íntimas de forma suave; David Chang e Christina Tosi, que abrem a temporada num tom mais artístico e lúdico, mas cuja química tirou o protagonismo de Meghan; e Clare Smyth, a chef do casamento real, que carrega consigo toda a carga simbólica da união com Harry e que foi a ponte para Meghan passar seus recibos aos haters.

Há também a presença marcante da chef Samin Nosrat, cuja naturalidade ao falar do "caos da cozinha" contrasta com o cenário meticulosamente preparado de Meghan (algo que Chang também se incomodou), e de José Andrés, que rouba o episódio final com carisma e espontaneidade - ao ponto de deixar Meghan desconfortável diante da lagosta que ele matava sem cerimônia. Mas ali havia, pela sinais de uma real conexão mútua. A duquesa brilha nesses momentos de vulnerabilidade controlada, onde é possível acreditar na espontaneidade de sua reação. Aliás, a dinâmica com a lagosta é talvez o momento mais autêntico de toda a temporada: há humor, tensão e humanidade.

Devo dizer que discordo da leitura de que a segunda temporada expõe menos da vida pessoal de Meghan. Ela não perde nenhuma oportunidade de provocar com detalhes de sua intimidade que não são necessariamente ligados à gastronomia e que criam manchetes negativas. Na segunda temporada de With Love, Meghan, ela revela muito mais de si - e de forma mais direta. Ela fala constantemente de Londres, cidade em que de fato viveu por pouco tempo: mudou-se para lá no fim de 2017, após o noivado, morou cerca de um ano e meio em Nottingham Cottage, dentro do Kensington Palace, e depois menos de um ano em Frogmore Cottage, em Windsor, antes de deixar o Reino Unido em 2020. Ou seja, no total foram apenas dois anos no país, mas é esse recorte que ela continuamente retoma e projeta como se fosse a sua grande narrativa de vida. Ela menciona o casamento, reforça o papel de Harry como o mais apaixonado da relação, lembra dos filhos e se entrega a comentários que sabe que serão dissecados até o último detalhe. Não é coincidência: ela aprendeu que é no detalhe íntimo que reside sua capacidade de permanecer relevante. Desde que quase mostrar uma foto dos filhos, ao boné que mandou fazer para o aniversário de 40 anos de Harry, mencionar o que ele gosta ou não de comida, essas coisas naturais, mas que, no seu caso, despertam mais interesse do que suas receitas ou arranjos de flores.

Nesse sentido, o New York Times trouxe um ponto interessante: a temporada inclui um momento em que Meghan prepara a receita de apple butter da avó Jeannette. É a primeira vez que o programa conecta diretamente sua identidade com uma herança familiar negra, algo que vai além do imaginário britânico que sempre a envolve. Os veículos mais simpáticos à duquesa lembram que, por décadas, o rosto da "boa anfitriã" na TV foi quase sempre branco — Martha Stewart, Ina Garten, Nigella Lawson - por isso, ao colocar essa memória em cena, Meghan não só fala de si, mas também tenta inserir sua história numa narrativa cultural mais ampla.

Esse gesto está ligado ao que analistas chamaram de a construção de um "soft life" — uma vida de delicadezas, flores no gelo, presentes embrulhados à mão, fermentos caseiros e receitas de família. O NYT observa que, para uma mulher birracial que passou anos sob o ataque da imprensa britânica, escolher mostrar alegria e suavidade na tela é, em si, um ato político: um recado de sobrevivência. Para quem não gosta de Meghan, o artigo parece fabricado para mudar o foco das críticas. Escolho ficar em cima do muro.

Isso porque não elimina as contradições. Assim como Meghan, me sinto repetitiva. Ela usa as mesmas frases de outras entrevistas (as palavras que os filhos americanos de sotaque falam como britânicos, por exemplo), mantém apego aos títulos e símbolos da realeza, e se mostra visivelmente contrariada quando alguém quebra o roteiro — como o mixologista que, no programa, debocha de Suits e da TV "básica", arrancando dela uma irritação impossível de disfarçar. Essas rachaduras são reveladoras: mostram que Meghan ainda vive entre a performance e a autenticidade, entre a narrativa ensaiada e a vulnerabilidade real.