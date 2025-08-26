Meghan Markle em nova temporada, mas as mesmas notícias
Por: Ana Claudia Paixão - via Miscelana
Da ascensão meteórica à rejeição em poucos anos, a trajetória de Meghan Markle e do príncipe Harry continua cercada por atenção extrema. A toxicidade da imprensa britânica contaminou o mundo inteiro — e não é só culpa da monarquia ou dos tabloides: eles também gostam dos holofotes. Não estão sozinhos, afinal, há milhares de celebridades e influenciadores que buscam reconhecimento.
O que cansou foi o discurso vitimizador, repetido até pouco tempo. Quando os números mostraram queda de interesse, Meghan ajustou a estratégia. A "nova Meghan", que insiste ser a mesma de sempre, tem sido firme no que quer transmitir como mensagem. Aos poucos, mesmo sem muito brilho, tem conseguido reposicionar sua imagem — melhor até que o marido.
A entrevista concedida à Bloomberg prova esse novo momento. Em conversa franca em Santa Bárbara, a Duquesa de Sussex falou a Emily Chang sobre seu programa With Love, Meghan, a marca American Riviera Orchard/As Ever, críticas e recepção do público, parceria com a Netflix, finanças, maternidade, redes sociais, identidade e ambições como empreendedora.
A seguir, as declarações principais de Meghan sobre seu nome, seus críticos e seus negócios.
Sobre ter mudado ao longo do tempo
"Acho que nosso caráter, quem somos, no seu coração, eu não acho que isso muda. Eu acho que muitos comportamentos e hábitos e roles que você acaba tocando na sua vida podem trazer o melhor ou o pior em muitas pessoas, mas você ainda é quem você é".
"O que eu aprendi sobre mim mesma é que não importa qual meu nome é ou como as pessoas me chamam, eu ainda sou a mesma pessoa. Nada mudou quem eu sou. E talvez esse seja o maior fator distinguindo".
Sobre ser uma Duquesa
"Sou eu mesma. Provavelmente foi diferente há vários anos, quando não podia ser tão vocal e... eu tinha que vestir meia-calça o tempo todo. Vamos ser honestos, isso não muito eu mesma. Eu não tinha visto meia-calça desde os filmes dos anos 80. Isso me fez sentir um pouco inautêntica, mas é um exemplo estúpido. Mas é um exemplo de quando você é capaz de se vestir da forma que você quer se vestir, e você é capaz de dizer as coisas que são verdadeiras, e você é capaz de aparecer em um espaço realmente orgânico e inautêntico. Isso é estar confortável na sua própria pele. E isso, é claro, teve diferentes capítulos na minha vida. Mas agora não sinto que preciso provar nada.
Como lida com os haters e as críticas
"Eu sabia quem eu estava tentando encontrar. Se você conhece seu público, conhece sua demografia, eles adoram o show. E meus parceiros adoram o show, e é por isso que temos a segunda temporada, e por isso que temos mais diversão. Então, eu acho que, muitas vezes, as vozes negativas estão, secretamente, indo para casa e fazendo um espaguete de espaguete? [prato que ela ensina em Com Amor, Meghan]. Possivelmente, e tudo bem. Eles estão tentando pagar suas contas. E isso é para eles resolverem se estão confortáveis fazendo isso. [ganhando dinheiro falando mal dela] É em detrimento de alguém. Do meu ponto de vista, a intenção do show foi compartilhar mais de mim. Compartilhar dicas que eu amo na minha vida e se divertir".
"Eu sei que eu tenho [minha própria história]. Acho que sempre haverá momentos em que você sentirá que uma história está sendo contada sobre alguma caricatura de você e que na verdade não tem nada a ver com você. E isso pode ser muito difícil de reconciliar. Mas eu acho que quanto mais confortável você se sente com você mesma, certamente a idade ajuda, vou completar 44 anos, acho que há valor quando você se centra em seu próprio conhecimento, então você está contando sua própria história. Você não precisa dizer nada. Você pode mostrar quem você é".
"Mas eu sou realmente sem remorso sobre o fato de que não tenho tempo para fazer jantar todas as noites. Queria ter, mas não tenho tempo para isso. Eu sou ótima em ordenar take-out e decorar bem. E, sim, tenho coisas pequenas que, mesmo nas refeições dos meus filhos, faço. Alguém pode dizer, meu Deus, isso é tão ridículo. Para mim, são dois segundos em que eu consigo apresentar algo que parece um pouco mais bonito. Eu não tenho nenhum julgamento sobre as donas-de-casa. Se isso funciona para elas, então eles deveriam fazer. Mas, para mim, acho que há um meio. E a alegria, para mim, vem em achar aquele lugar doce no meio".
"As pessoas [que a criticam] não me conhecem e não estão falando sobre mim. E isso é um lugar muito difícil de se conformar, mas é a verdade. Então, se você puder separar e dizer que há uma máquina muito, muito poderosa e que é tudo sobre gerar renda, essas histórias não só aparecem porque são divertidas, o clickbait tem uma grande implicação financeira. Então, se eu sou parte de um SEO e isso cria mais clickbait, então sim, eles [os críticos] são incentivados a divulgar tantas histórias falsas para alimentar a besta, porque isso os paga. E eu acho que muitas pessoas esquecem o elemento econômico disso. E eu acho que, do meu ponto de vista, é por isso que eu não o vejo. Seria muito difícil ver algo sobre você que não é verdadeiro, mas não é de mim que eles estão falando. É de alguma caricatura que eles tiveram que criar para receber cliques. E eu sou muito clara sobre a diferença entre os dois".
"Uma vez que você se acalme com o fato de que eles vão dizer algo sobre qualquer coisa, e isso é um lugar difícil de alcançar, você se acalma em ser você mesma. É difícil ser um adolescente, é difícil estar em seus 20 anos, é difícil ser uma mãe pela primeira vez. Em cada capítulo, estamos descobrindo por primeira vez. Em cada capítulo. E depois você adiciona a mudança natural que acontece com a idade. Não acho que há algo valioso em tentar ser perfeito. O perfeito não existe. E eu acho que a minha versão da coisa mais próxima à perfeição seria estar realmente confortável na sua própria pele. E eu acho que isso vem com o tempo".
"Só quero que as pessoas saibam que eu sou uma pessoa real. E eu acho que muito disso fica perdido no que pode ser super desumanizante quando você olha para a cultura do clickbait e o quanto é escrito sobre alguém. Meus amigos têm que ler essas coisas. Há algo sobre issoque fica perdido. E mesmo que você saiba que é uma caricatura, ainda assim, meus filhos verão esses jornais. Talvez haja menos barulho se as pessoas se lembrarem de que eu sou uma pessoa real".
Sobre a grande demanda de seus produtos
"É faca de dois gumes: incrível, mas sem as métricas finas porque tudo some. No segundo drop, multiplicamos o estoque por 10 -- ainda assim voou. Em meses, a conversa foi de "mil unidades" para "precisamos de um milhão".
Sobre Expansão internacional, estratégia de preço e margens
"Sim, absolutamente. Preço é crucial. Sei de onde eu vim. A minha versão é que, pode haver uma marca ou uma pessoa que você admira e quer ter um pedaço do que eles estão compartilhando com o mundo. Mas isso não pode ser algo fora do seu orçamento. Isso não pode ser algo tão aspiratório que você nunca vai conseguir pagar. Por isso o primeiro produto da As Ever foi a geléia de 9 dólares, que nos meus 15 anos de idade eu poderia ter comprado."
Como se destacar no mar de marcas de celebridades
"Autenticidade é provavelmente o que vai ajuda a se destacar. Também o preço. Todo mundo está colocando algo único no mundo, mesmo se sentir que já há um milhão de tequilas no mercado. Tenho certeza de que todos têm um ponto de vista diferente em algum sentido, e eu realmente acredito que uma alta temperatura levanta todos os barcos. Eu acredito nisso. Eu acho que há espaço para todos nós.
Quem dá a palavra final criativa na parceria com a Netflix
"A decisão final é minha. Eles [Netflix], muito graciosamente, disseram, "esse é o seu bebê e esse é o seu mercado. Então, todas as decisões criativas e decisões finais acabam comigo". A divisão de CPG da Netflix já existia; nossa parceria evoluiu, e eles ampliaram o suporte."
"Eu planejava montar equipe própria e realmente fazer tudo em meus termos. Mas eu também diria que a Netflix fez uma venda muito empolgante. Começamos nossa relação com a Netflix há cinco anos, puramente como uma empresa de produção, com as nossas 12 produções, e conseguimos ter alguns shows e séries de documentários maravilhosos que estamos muito orgulhosos."
Valores que ela e Harry passam para Archie e Lilibet
"Sempre trabalhei. Meu primeiro trabalho foi quando eu tinha 13 anos. E quando você trabalha muito, você valoriza o que você ganha. Isso se traduz em como eu invisto, se traduz em como eu gasto, o que eu ensino aos meus filhos, e eu acho que é incrivelmente importante para jovens mulheres, especialmente, ter um sentido de por que importa para ela ganhar o seu próprio dinheiro e ser capaz de ser financeiramente independente. Isso não é sobre nada além de ser confiante. E quanto mais você consegue se cuidar de si mesmo, especialmente como mulher, então você faz escolhas práticas em sua vida".
"Queremos que nossos filhos cresçam em circunstâncias melhores do que nós. Normalizamos o máximo possível, mas também somos pais presentes e isso importa tanto para nós dois. Ser pai importa muito para o meu marido. Ser mãe importa muito para mim. Então não há uma versão disso em que, apesar de todos os privilégios que nossos filhos têm acesso a, e a vida que eles têm, e as oportunidades que eles terão, eles terão que trabalhar para ter. Do nosso ponto de vista, tudo volta aos valores. O que queremos criar? Grandes seres humanos, gentis, presentes e conscientes, cidadãos, pessoas que querem ajudar o mundo e fazer as coisas melhores. E onde isso começa? Começa na sua cozinha, na sua casa. Ser parte disso. Começa com levar seus pratos e contribuir, e não esperar que as coisas sejam cuidadas por você ou entregues a você".
"Quero que eles tenham a plenitude de vida e família e apoio de uma forma que nós tivemos e que nós temos, de muitas formas. E também quero que eles possam carvar a vida que eles querem ter por si mesmos. E isso vai ser, não necessariamente copiando, mas vai ser muito refletido das escolhas que meu marido e eu fizemos".
Sobre a volta para Redes Sociais
"Finalmente consigo compartilhar o 'eu' que está aqui há tanto tempo, mas que as pessoas talvez não tenham visto. Foi uma decisão muito grande, mas também foi muito alegre. E sou muito intencional em usar como uma plataforma para compartilhar alegria e me divertir também".
"Geralmente, sou muito decisiva, mas a mídia social é um ótimo termômetro porque postar um vídeo de mim, nove meses grávida foi uma grande escolha, mas eu também queria que as pessoas vissem a minha história, a nossa história, e pudessem mostrar que com todo o barulho que pode acontecer no mundo no dia-a-dia, a vida real ainda está acontecendo atrás das cenas".
Como escolhe o que vestir
"Levo a sério. Sempre houve especulação sobre o que eu estava vestindo, mas aí você encontrava diferentes mídias que colocavam suas vendas de afiliados, e eles podiam vender em uma camisa, mas não era a camisa da fundadora feminina que eu escolhia para apoiar. E isso foi muito interessante para mim, porque muitas das minhas escolhas, especialmente quando eu não usava minha voz o tempo todo, eram decisivas. Eram projetadas para elevar um monte de marcas pequenas que as pessoas não conheciam. Especialmente as marcas fundadas por mulheres. Então, do meu ponto de vista, até ter gravado o meu no Instagram, foi uma exploração interessante, porque eu posso dizer que essas são as marcas reais, e as pessoas podem encontrar o que estão procurando".
Truques de tentarem ser "incógnitos"
"Saio muito. Não tentamos ser incógnitos -- é outro capítulo."
Se tivesse anonimato por um mês
"Iria ao mercado todo dia e viajaria de uma forma diferente. Eu viajava tanto, só viajaria de camiseta e em vôos comerciais. Seria um pouco mais espontânea".
Sobre o mundo político
"Agora é um momento muito interessante para o mundo inteiro. Eu só espero que as pessoas possam manter os valores que eles acham importantes para eles, e se sentirem seguros, e lembrar da nossa humanidade com os outros. Em tudo isso, quanto mais polarizado o mundo pode ser ou se sentir, você volta ao fato de que somos seres humanos, e tenta encontrar uma forma de nos conectar contra nos sentirmos divididos. Eu acho que é a única forma, através de qualquer coisa, de nos sentirmos tentando".
Nomes & Títulos
"Quando me casei, mudei o meu nome. Mas é complicado para as pessoas entenderem, porque um último nome não é típico. Meu nome legal é Meghan, Duquesa de Sussex. Mas Sussex, para nós, funciona como nome de família. E é o nome que compartilhamos com nossos filhos. Desde que nos casamos, é o nome que eu sou chamada".
Como ela e Harry fazem negócios juntos
"Perguntamos: "No que acreditamos? O que muda algo para melhor?" Meu marido serviu dez anos como militar. Obviamente é muito pensado em como nós aparecemos e fazemos o bem, como podemos ser de serviço, e ele olha isso através de diferentes lentes também".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.