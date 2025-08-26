Meghan Markle em nova temporada, mas as mesmas notícias

Sobre ser uma Duquesa

"Sou eu mesma. Provavelmente foi diferente há vários anos, quando não podia ser tão vocal e... eu tinha que vestir meia-calça o tempo todo. Vamos ser honestos, isso não muito eu mesma. Eu não tinha visto meia-calça desde os filmes dos anos 80. Isso me fez sentir um pouco inautêntica, mas é um exemplo estúpido. Mas é um exemplo de quando você é capaz de se vestir da forma que você quer se vestir, e você é capaz de dizer as coisas que são verdadeiras, e você é capaz de aparecer em um espaço realmente orgânico e inautêntico. Isso é estar confortável na sua própria pele. E isso, é claro, teve diferentes capítulos na minha vida. Mas agora não sinto que preciso provar nada.

Como lida com os haters e as críticas

"Eu sabia quem eu estava tentando encontrar. Se você conhece seu público, conhece sua demografia, eles adoram o show. E meus parceiros adoram o show, e é por isso que temos a segunda temporada, e por isso que temos mais diversão. Então, eu acho que, muitas vezes, as vozes negativas estão, secretamente, indo para casa e fazendo um espaguete de espaguete? [prato que ela ensina em Com Amor, Meghan]. Possivelmente, e tudo bem. Eles estão tentando pagar suas contas. E isso é para eles resolverem se estão confortáveis fazendo isso. [ganhando dinheiro falando mal dela] É em detrimento de alguém. Do meu ponto de vista, a intenção do show foi compartilhar mais de mim. Compartilhar dicas que eu amo na minha vida e se divertir".



"Eu sei que eu tenho [minha própria história]. Acho que sempre haverá momentos em que você sentirá que uma história está sendo contada sobre alguma caricatura de você e que na verdade não tem nada a ver com você. E isso pode ser muito difícil de reconciliar. Mas eu acho que quanto mais confortável você se sente com você mesma, certamente a idade ajuda, vou completar 44 anos, acho que há valor quando você se centra em seu próprio conhecimento, então você está contando sua própria história. Você não precisa dizer nada. Você pode mostrar quem você é".



"Mas eu sou realmente sem remorso sobre o fato de que não tenho tempo para fazer jantar todas as noites. Queria ter, mas não tenho tempo para isso. Eu sou ótima em ordenar take-out e decorar bem. E, sim, tenho coisas pequenas que, mesmo nas refeições dos meus filhos, faço. Alguém pode dizer, meu Deus, isso é tão ridículo. Para mim, são dois segundos em que eu consigo apresentar algo que parece um pouco mais bonito. Eu não tenho nenhum julgamento sobre as donas-de-casa. Se isso funciona para elas, então eles deveriam fazer. Mas, para mim, acho que há um meio. E a alegria, para mim, vem em achar aquele lugar doce no meio".



"As pessoas [que a criticam] não me conhecem e não estão falando sobre mim. E isso é um lugar muito difícil de se conformar, mas é a verdade. Então, se você puder separar e dizer que há uma máquina muito, muito poderosa e que é tudo sobre gerar renda, essas histórias não só aparecem porque são divertidas, o clickbait tem uma grande implicação financeira. Então, se eu sou parte de um SEO e isso cria mais clickbait, então sim, eles [os críticos] são incentivados a divulgar tantas histórias falsas para alimentar a besta, porque isso os paga. E eu acho que muitas pessoas esquecem o elemento econômico disso. E eu acho que, do meu ponto de vista, é por isso que eu não o vejo. Seria muito difícil ver algo sobre você que não é verdadeiro, mas não é de mim que eles estão falando. É de alguma caricatura que eles tiveram que criar para receber cliques. E eu sou muito clara sobre a diferença entre os dois".

"Uma vez que você se acalme com o fato de que eles vão dizer algo sobre qualquer coisa, e isso é um lugar difícil de alcançar, você se acalma em ser você mesma. É difícil ser um adolescente, é difícil estar em seus 20 anos, é difícil ser uma mãe pela primeira vez. Em cada capítulo, estamos descobrindo por primeira vez. Em cada capítulo. E depois você adiciona a mudança natural que acontece com a idade. Não acho que há algo valioso em tentar ser perfeito. O perfeito não existe. E eu acho que a minha versão da coisa mais próxima à perfeição seria estar realmente confortável na sua própria pele. E eu acho que isso vem com o tempo".

"Só quero que as pessoas saibam que eu sou uma pessoa real. E eu acho que muito disso fica perdido no que pode ser super desumanizante quando você olha para a cultura do clickbait e o quanto é escrito sobre alguém. Meus amigos têm que ler essas coisas. Há algo sobre issoque fica perdido. E mesmo que você saiba que é uma caricatura, ainda assim, meus filhos verão esses jornais. Talvez haja menos barulho se as pessoas se lembrarem de que eu sou uma pessoa real".