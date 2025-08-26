Marcelo Rubens Paiva se apresenta hoje em São Paulo
Por: Patricia Alves
Marcelo Rubens Paiva, músico e também autor do livro que inspirou o vencedor do Oscar "Ainda Estou Aqui", apresenta hoje (26) no Blue Note, em São Paulo, seu projeto com a banda de folk rock Lost in Translation, formada por Luiza Villa, Arthur França, Ricky Villas-Boas, Luiz Vilares e Fábio França. No repertório, releituras de clássicos e canções contemporâneas de artistas como Rolling Stones, Billie Eilish, Neil Young, Bob Dylan e Britney Spears, entre outros.
Marcelo, além de declamar e tocar suas gaitas, encanta o público e divide os vocais com Luiza e Fábio França. O nome "Lost in Translation" reflete a ideia de que algo se perde no processo de tradução entre idiomas e culturas, algo que a banda procura explorar em suas apresentações.
