Kathryn Bigelow volta com força em A House of Dynamite

Kathryn Bigelow Imagem: Reprodução

O peso de Detroit

Lançado em 2017, Detroit dramatizou um episódio real da história americana: o Incidente do Algiers Motel, durante os motins raciais de julho de 1967. O filme é cru, sufocante, violento. Bigelow não nos poupa — como espectadores, somos arrastados para dentro de um quarto em que jovens negros foram torturados, humilhados e mortos por policiais, enquanto a cidade ardia em revolta contra o racismo sistêmico.

O elenco - John Boyega, Will Poulter, Algee Smith, Anthony Mackie, Jacob Latimore - trouxe humanidade e choque a cada cena. Mas a recepção foi dividida. Críticos reconheceram a coragem e a potência da obra, mas houve quem questionasse: até que ponto uma diretora branca poderia ser a porta-voz de uma narrativa sobre brutalidade policial contra a comunidade negra? Para Bigelow, as críticas foram devastadoras.

Relatos dão conta de que ela se afastou porque se sentiu exausta pela polêmica e pela dureza da recepção. Ao mesmo tempo, tentou desenvolver novos projetos - como a adaptação de Aurora para a Netflix -, mas eles não decolaram. O resultado foi um hiato que se estendeu por quase uma década.

Oito anos de silêncio