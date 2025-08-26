SplashUOL
Assine UOL
Amaury Jr.

Amaury Jr.

Siga nas redes
Opinião

Celebridades marcam presença na festa de 20 anos da Ybera

Amaury Jr.
Colunista de Splash

A Ybera, multinacional brasileira de cosméticos profissionais, celebrou seus 20 anos de história em um evento no Roxy Dinner Show, em Copacabana, na última segunda-feira (25).

Entre os convidados estavam Fátima Bernardes, Adriana Bombom, Duda Guerra e muito mais. O humorista Renato Albani garantiu muitas risadas com seu stand-up, enquanto o espetáculo exclusivo "Aquele Abraço" levou os convidados a uma viagem cultural pela música, dança e sabores do Brasil.

Fátima Bernardes, Sauana e Johnathan Alves
Fátima Bernardes, Sauana e Johnathan Alves Imagem: Reginaldo Teixeira/Divulgação
Johnathan Alves, Sauana Alves, Djillali Chorfa e Romulo Alves - Sócios da Ybera
Johnathan Alves, Sauana Alves, Djillali Chorfa e Romulo Alves - Sócios da Ybera Imagem: Reginaldo Teixeira/Divulgação
Adriana Bombom
Adriana Bombom Imagem: Reginaldo Teixeira/Divulgação
Duda Guerra
Duda Guerra Imagem: Reginaldo Teixeira/Divulgação

Opinião

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do BOL

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.