Celebridades marcam presença na festa de 20 anos da Ybera

A Ybera, multinacional brasileira de cosméticos profissionais, celebrou seus 20 anos de história em um evento no Roxy Dinner Show, em Copacabana, na última segunda-feira (25).

Entre os convidados estavam Fátima Bernardes, Adriana Bombom, Duda Guerra e muito mais. O humorista Renato Albani garantiu muitas risadas com seu stand-up, enquanto o espetáculo exclusivo "Aquele Abraço" levou os convidados a uma viagem cultural pela música, dança e sabores do Brasil.