9ª edição do Wine & Jazz Sessions acontece em agosto
Nos dias 30 e 31 de agosto, o Brooklin, em São Paulo, recebe a nona edição do Wine & Jazz Sessions, promovido pela Caramelo Cultural. O festival reúne vinícolas renomadas, experiências gastronômicas e atrações musicais. A edição reúne atrações como Derico e Serial Funkers, além de chefs e seus restaurantes, empórios artesanais e ainda conta com espaço kids e área pet.
No palco principal, as atrações transitam entre jazz, blues e soul, com destaque para Derico - de volta pela segunda vez abrindo as apresentações no domingo - e Serial Funkers, conhecida pela participação no programa "Superstar" e por ser a banda principal do "Amor & Sexo", ambos da TV Globo. Destaques para Ray Charles Celebration, Thulla Melo e DeeJazz. Ao todo, oito atrações musicais se revezam, oferecendo uma trilha sonora perfeita para cada momento.
Ao redor do palco, o evento traz uma área gastronômica com grandes nomes da gastronomia como Chef Flavio Miyamura (Miya Wine Bar), trazendo sua culinária contemporânea, Chef Andre Boccato com a sua tradicional Paella da Mantiqueira, Chef Patrick Catapano e, suas clássicas pizzas contemporâneas, por fim, Chef Olivardo Saqui (Quinta do Olivardo) com bolinhos de bacalhau e pasteis de nata.
Para acompanhar, o público pode degustar alguns dos rótulos selecionados de importadoras como Grand Cru e World Wine ou das vinícolas Lidio Carraro Boutique, Audace Wine, Cerro de Pedra, Miolo e Casa Perini.
Programação completa
Sábado, 30/08
13H - 14H30 Mississipi Jazz Band
15H -16H30 Ray Charles Celebration (com Roger Nascimento e quarteto)
17h- 18H30 Thulla Melo & Quarteto
19H - 20H30 Serial Funkers
Domingo, 31/08
12h - 13h30 Jazz no Limoeiro
14H - 15H30 Exther Jazz
16H - 17H30 Derico Sexteto
18H - 19H30 DeeJazz
Serviço - Wine&Jazz Sessions
Data: Sábado (30/08) e Domingo (31/08)
Horário: Sáb 11h às 21h e Dom 11h às 20h
Endereço: Praça General Gentil Falcão, Brooklin, próxima a estação Berrini
Entrada gratuita
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.