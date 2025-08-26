9ª edição do Wine & Jazz Sessions acontece em agosto

Nos dias 30 e 31 de agosto, o Brooklin, em São Paulo, recebe a nona edição do Wine & Jazz Sessions, promovido pela Caramelo Cultural. O festival reúne vinícolas renomadas, experiências gastronômicas e atrações musicais. A edição reúne atrações como Derico e Serial Funkers, além de chefs e seus restaurantes, empórios artesanais e ainda conta com espaço kids e área pet.

Imagem: Divulgação

No palco principal, as atrações transitam entre jazz, blues e soul, com destaque para Derico - de volta pela segunda vez abrindo as apresentações no domingo - e Serial Funkers, conhecida pela participação no programa "Superstar" e por ser a banda principal do "Amor & Sexo", ambos da TV Globo. Destaques para Ray Charles Celebration, Thulla Melo e DeeJazz. Ao todo, oito atrações musicais se revezam, oferecendo uma trilha sonora perfeita para cada momento.