Kate Middleton surpreende com look loiro em Balmoral

Além da cor, outro detalhe roubou olhares: Kate usava seu chapéu Betty Boop, criação de Sylvia Fletcher para a tradicional Lock & Co Hatters. A peça, um pillbox marrom clássico, tem história no guarda-roupa da princesa. Ela já havia escolhido o modelo em ocasiões especiais, como no St. Patrick's Day de 2012 e no serviço de Páscoa em 2018. Ao resgatá-lo, uniu memória, tradição e sofisticação a um visual renovado.

Obviamente, a mudança dividiu os fãs. Há quem prefira Kate no tom castanho mais escuro, que reforçava sua imagem discreta e tradicional. Mas muitos celebraram o novo loiro, apontando frescor, modernidade e até simbolismo de renovação após os meses difíceis de tratamento contra o câncer. Especialistas em beleza destacaram que a tonalidade "honey blonde" ilumina o rosto e suaviza os traços da princesa, criando um efeito "sun-kissed" perfeito para o verão.

A Marie Claire descreveu o look como um "brilho solar", enquanto a ¡HOLA! ressaltou a suavidade que o loiro traz à imagem de Kate. Já a psicóloga Carolyn Mair sugeriu que a mudança pode ter uma dimensão simbólica: mais do que uma escolha estética, seria um gesto de retomada, uma forma sutil de "reivindicar visibilidade" e deixar uma fase difícil para trás. Poucas figuras públicas sabem transformar um detalhe aparentemente banal — seja um tom de cabelo, seja um chapéu clássico resgatado — em mensagem poderosa de resiliência, estilo e narrativa pessoal.