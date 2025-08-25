Dienis lança 'HOJE' e inicia nova fase na carreira

O cantor e compositor Dienis lança, na próxima quarta-feira (27), o single "HOJE", marcando seu retorno após um período afastado dos estúdios. A canção traz reflexões sobre identidade, amor e liberdade, temas que também orientam o novo momento de sua trajetória artística.

Dienis Imagem: Ana Beatriz/Divulgação

Em conversa recente, o artista falou sobre a fluidez de gênero, a reconciliação com a família e o relacionamento que mantém há oito anos. Ele destacou ainda a importância do acolhimento recebido do pai, que é pastor, em seu processo de aceitação pessoal e profissional.

A produção de "HOJE" ficou a cargo do chileno Cristóbal Parada, conhecido por trabalhos autorais de destaque. O clipe e o ensaio fotográfico foram gravados na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, com direção de Ana Beatriz e registros de Julia Bonfim. O local foi escolhido por sua forte identificação com o público latino-americano, uma das principais bases de Dienis.