Depois de série americana, Eduardo Muniz participa de produção britânica

"É muito especial ver artistas brasileiros conquistando espaço em produções internacionais. Fazer parte de Silent Witness foi um privilégio enorme e um passo importante nessa jornada.", diz Eduardo.

Eduardo Muniz fez sua estreia como ator no extinto "Sítio do Picapau Amarelo", da Globo, em 2006. Em seu currículo também constam participações em novelas da Record, como "Luz do Sol", "Caminhos do coração" e "Amor e intrigas". Ele ainda assinou a direção de três peças brasileiras, como "Afogando em terra firme', que foi indicada ao Prêmio APCA.

Morando desde 2011 nos EUA, Eduardo agora se prepara para rodar por lá o curta "Papai é um Robô", escrito por Rodrigo Nogueira, do qual será o protagonista e o responsável pela direção.

Paralela à sua trajetória artística, Eduardo Muniz é a voz dos canais brasileiros Sportv e Modo Viagem, da rádio carioca Mix Fm e do Slime Blob no aplicativo do Waze.