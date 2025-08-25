Aline Fanju estreia monólogo no Rio

"Há uns anos, mandei mensagem pro Pablo Sanábio dizendo de um período escasso e difícil de trabalho pra mim pós puerpério que emendou na pandemia. Dias depois, ele me ligou propondo a ideia da peça. Poder estar em cena contando dessa paixão avassaladora de Annie Ernaux, sem pudor e sem julgamentos, é libertador, é reparador. Eu estou imersa nesse prazer físico e literário que é "Paixão Simples", diz Aline Fanju

A peça "Paixão simples" traz um relato íntimo e visceral da autora: uma mulher tomada por um amor avassalador e unilateral. Com uma narrativa crua e honesta sobre seus sentimentos, desejos e ausência, ela descreve, durante meses, como sua vida gira em torno da expectativa pelos encontros com o ser amado.

Essa é a primeira adaptação brasileira de uma obra literária de Annie Ernaux, originalmente publicada na França pela editora Gallimard e no Brasil pela Editora Fósforo. Inclusive, recentemente, "Paixão simples" foi redescoberto por uma nova geração de leitores jovens nas redes sociais - sobretudo no Tik Tok - onde trechos viralizaram.

"Paixão Simples" é sobre o feminino em sua totalidade. Diferentemente do livro, essencialmente intimista e minimalista, na peça nos permitimos um exorcismo simbólico desses padrões de comportamento. É também sobre refletir coletivamente em público e sobre o poder metamórfico da arte", enfatiza Alessandra Colasanti.