Aline Fanju estreia monólogo no Rio
Por: Flávia Viana
Aline Faju estreia dia 3 de setembro seu primeiro monólogo: "Paixão Simples", baseado no livro homônimo de Annie Earnaux, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, em 2022. Com direção e dramaturgia de Alessandra Colasanti e idealização de Pablo Sanábio, a produção fica em cartaz às quartas, quintas e sextas até dia 26 do mesmo mês no Teatro Glaucio Gill, no Rio de Janeiro. E, uma vez por semana (às quintas), haverá debate após a sessão sobre assuntos voltados para mulheres 40+.
"Há uns anos, mandei mensagem pro Pablo Sanábio dizendo de um período escasso e difícil de trabalho pra mim pós puerpério que emendou na pandemia. Dias depois, ele me ligou propondo a ideia da peça. Poder estar em cena contando dessa paixão avassaladora de Annie Ernaux, sem pudor e sem julgamentos, é libertador, é reparador. Eu estou imersa nesse prazer físico e literário que é "Paixão Simples", diz Aline Fanju
A peça "Paixão simples" traz um relato íntimo e visceral da autora: uma mulher tomada por um amor avassalador e unilateral. Com uma narrativa crua e honesta sobre seus sentimentos, desejos e ausência, ela descreve, durante meses, como sua vida gira em torno da expectativa pelos encontros com o ser amado.
Essa é a primeira adaptação brasileira de uma obra literária de Annie Ernaux, originalmente publicada na França pela editora Gallimard e no Brasil pela Editora Fósforo. Inclusive, recentemente, "Paixão simples" foi redescoberto por uma nova geração de leitores jovens nas redes sociais - sobretudo no Tik Tok - onde trechos viralizaram.
"Paixão Simples" é sobre o feminino em sua totalidade. Diferentemente do livro, essencialmente intimista e minimalista, na peça nos permitimos um exorcismo simbólico desses padrões de comportamento. É também sobre refletir coletivamente em público e sobre o poder metamórfico da arte", enfatiza Alessandra Colasanti.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.