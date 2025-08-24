SVO Secreto volta com Gabriel Elias em show intimista

Gabriel Elias possui mais de meio bilhão de streams acumulados e é um dos principais nomes da nova geração da música brasileira, conquistando espaço também nos maiores festivais do país, como Planeta Brasil, Rock in Rio e Planeta Atlântida. O repertório passeia entre canções românticas e faixas dançantes, que "curam", transmitindo good vibes.

Em seu álbum "Várias Ondas", lançado em 2023, colecionou parcerias com nomes de peso da cena nacional, como Maneva, Melim, Vitor Kley, Zeca Baleiro, Falamansa, O Teatro Mágico, Atitude 67 e Banda Eva, além de já ter dividido o palco com ícones internacionais como Jason Mraz, The Beautiful Girls, Donavon Frankenreiter e SOJA. Em seu mais recente álbum "Tropical", lançado em 2024, coleciona alguns sucessos musicais como "Pedra Preciosa", "Luz que vem de Ti" e "Mística".

No show o artista trará em seu repertório grandes sucessos como "Fiz esse som pra você", "Pequena Flor" e "Somos instantes" e novidades como o lançamento da música "Tem Dias".

"Lançar uma música nova e já sentir ela pulsando no palco é mágico."Tem Dias" é especial e espiritual pra mim, uma canção que guardei por anos, esperando o momento certo… e ele chegou. O nosso show é pra todos: crianças, jovens, adultos, famílias inteiras. É sobre espalhar boas vibrações, cantar o bem e se conectar. A gente passeia pelas músicas que marcaram a minha trajetória e chega até as canções mais recentes. É uma energia boa do começo ao fim." destaca o cantor.

A curadoria artística e produção executiva do SVO Secreto é da Live on Tour, comandada por Ricardo Nhãm e Juliano Rocha e agora, produz mais uma edição do projeto.

"O SVO Secreto foi concebido para explorar a diversidade musical e artística, trazendo ao nosso palco intimista diferentes estilos e experiências. Ser reconhecido com o Prêmio Abrasce em 2024 reforça que essa proposta é validada tanto pelo público quanto pela crítica. Nesta nova edição, abrimos espaço para o pop reggae de Gabriel Elias — um gênero que ainda não tínhamos apresentado — ampliando ainda mais o nosso mosaico musical e mantendo viva a essência do projeto: surpreender e emocionar a cada encontro." destaca Ricardo Nhãm.