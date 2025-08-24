Dia festivo para Lilia Klabin
Neste domingo, uma das personalidades mais queridas do cenário cultural brasileiro celebra mais um ano de vida. A empresária Lilia Klabin, conhecida por sua trajetória marcada pelo incentivo à arte e pelo carinho dedicado à música popular brasileira, recebe homenagens de amigos, artistas e admiradores.
Ao longo dos anos, Lilia construiu uma relação sólida com a classe artística, apoiando projetos que ajudaram a dar visibilidade a grandes talentos da MPB. Sua atuação vai além dos bastidores: com elegância e sensibilidade, ela também ocupa espaço diante das câmeras, conduzindo um quadro especial dentro do programa Amaury Jr., no qual entrevista nomes consagrados da nossa música.
Com sua forma delicada e acolhedora de conversar, Lilia transforma cada encontro em um registro afetivo da história da canção brasileira. Já passaram por suas entrevistas artistas de diferentes gerações, todos recebidos com a mesma dedicação e respeito.
Neste aniversário, o reconhecimento não vem apenas do meio artístico, mas também de todos que valorizam quem cultiva a cultura nacional com tanta paixão. Lilia Klabin é exemplo de generosidade, sofisticação e amor pela música - uma verdadeira guardiã dos sons que contam a nossa história.
Fica aqui a homenagem a uma mulher que, ao celebrar a vida, celebra também a arte do Brasil.
