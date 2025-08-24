Dia festivo para Lilia Klabin

Neste domingo, uma das personalidades mais queridas do cenário cultural brasileiro celebra mais um ano de vida. A empresária Lilia Klabin, conhecida por sua trajetória marcada pelo incentivo à arte e pelo carinho dedicado à música popular brasileira, recebe homenagens de amigos, artistas e admiradores.

Ao longo dos anos, Lilia construiu uma relação sólida com a classe artística, apoiando projetos que ajudaram a dar visibilidade a grandes talentos da MPB. Sua atuação vai além dos bastidores: com elegância e sensibilidade, ela também ocupa espaço diante das câmeras, conduzindo um quadro especial dentro do programa Amaury Jr., no qual entrevista nomes consagrados da nossa música.

Amaury Jr. e Lilia Klabin Imagem: Divulgação

Com sua forma delicada e acolhedora de conversar, Lilia transforma cada encontro em um registro afetivo da história da canção brasileira. Já passaram por suas entrevistas artistas de diferentes gerações, todos recebidos com a mesma dedicação e respeito.