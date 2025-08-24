SplashUOL
Assine UOL
Amaury Jr.

Amaury Jr.

Siga nas redes
Opinião

Dia festivo para Lilia Klabin

Amaury Jr.
Colunista de Splash

Neste domingo, uma das personalidades mais queridas do cenário cultural brasileiro celebra mais um ano de vida. A empresária Lilia Klabin, conhecida por sua trajetória marcada pelo incentivo à arte e pelo carinho dedicado à música popular brasileira, recebe homenagens de amigos, artistas e admiradores.
Ao longo dos anos, Lilia construiu uma relação sólida com a classe artística, apoiando projetos que ajudaram a dar visibilidade a grandes talentos da MPB. Sua atuação vai além dos bastidores: com elegância e sensibilidade, ela também ocupa espaço diante das câmeras, conduzindo um quadro especial dentro do programa Amaury Jr., no qual entrevista nomes consagrados da nossa música.

Amaury Jr. e Lilia Klabin
Amaury Jr. e Lilia Klabin Imagem: Divulgação

Com sua forma delicada e acolhedora de conversar, Lilia transforma cada encontro em um registro afetivo da história da canção brasileira. Já passaram por suas entrevistas artistas de diferentes gerações, todos recebidos com a mesma dedicação e respeito.

Neste aniversário, o reconhecimento não vem apenas do meio artístico, mas também de todos que valorizam quem cultiva a cultura nacional com tanta paixão. Lilia Klabin é exemplo de generosidade, sofisticação e amor pela música - uma verdadeira guardiã dos sons que contam a nossa história.
Fica aqui a homenagem a uma mulher que, ao celebrar a vida, celebra também a arte do Brasil.

Opinião

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do BOL

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.