Festival transforma a Praça Charles Miller em encontro de culturas

Para conduzir os visitantes a dar uma volta ao mundo a poucos passos, a praça será dividida em seis áreas temáticas, representando América do Sul, América do Norte, América Central, Europa, Ásia e África. Cada espaço abriga estandes que funcionam como verdadeiros portais gastronômicos.

É possível desbravar culinárias pouco conhecida pelo grande público, como o jerk chicken da Jamaica (coxas de frango marinadas com mix de temperos e assadas na churrasqueira); kabuli pulao, prato típico do Afeganistão feito com arroz, carne, vegetais e especiarias. Outras rotas de sabores vale explorar est&atil de;o o fufu da Angola, um tipo de angu preparado com farinha de mandioca, milho ou inhame, acompanhado de um ensopado; assim como Tagine de Marrocos, guisado aromático com carne e legumes; e outras delícias africanas de Benin, Camarões, Uganda e África do Sul.

Do Oriente Médio destaque para a culinária rica em especiarias do Irã, Iraque e a versão palestina da esfiha, falafel (bolinho de grão-de-bico) e kebab (carne assada em espeto vertical), além de esfiha síria e libanesa.

O festival conduz ainda pelos sabores únicos de outros países da Ásia, com cardápio que inclui Momo do Nepal (bolinho recheado cozido no vapor), Appam do Sri Lanka (crepe feito com farinha de arroz e leite de coco), Pad Thai da Tailândia (macarrão de arroz refogado com legumes e uma proteína), bibimbap coreano (arroz coberto com legumes, verduras, ovo e carne marinados em molho agridoce picante) e samosa indiana (um tipo de pastel recheado com gr&atil de;o-de-bico ou frango).

Na rota da América do Norte, o público poderá provar desde hambúrgueres clássicos até o poke havaiano, que reflete a mistura de influências asiáticas e locais do Havaí.