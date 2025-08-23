Festival transforma a Praça Charles Miller em encontro de culturas
Por: Flávia Viana
Prepare-se para uma volta ao mundo sem sair de São Paulo. Nos dias 30 e 31 de agosto, a Praça Charles Miller será o ponto de partida para um verdadeiro tour multicultural. O Festival Comidas & Músicas do Mundo chega à cidade como um convite para em barcar em uma jornada sensorial, com 300 pratos típicos de 50 países, numa imersão nos sabores e tradições do planeta. Com entrada gratuita e clima acolhedor para toda a família, inclusive para os pets, o evento promete transformar o coração do Pacaembu em um grande mapa-múndi de experiências.
Realizado pela plataforma Cola em Sampa, que já soma quase 600 mil seguidores apaixonados pelas delícias da cidade, o festival propõe muito mais que uma feira gastronômica: é um circuito cultural e afetivo, onde se pode explorar o mundo com os pés no chão e os sentidos em festa. "O Festival é como um passaporte para conhecer culturas, histórias e povos através da gastronomia, provando que o alimento é uma linguagem universal, que conecta diferentes territórios sem precisar de tradução", destaca Priscila Arantes, cofundadora do Cola em Sampa.
Para conduzir os visitantes a dar uma volta ao mundo a poucos passos, a praça será dividida em seis áreas temáticas, representando América do Sul, América do Norte, América Central, Europa, Ásia e África. Cada espaço abriga estandes que funcionam como verdadeiros portais gastronômicos.
É possível desbravar culinárias pouco conhecida pelo grande público, como o jerk chicken da Jamaica (coxas de frango marinadas com mix de temperos e assadas na churrasqueira); kabuli pulao, prato típico do Afeganistão feito com arroz, carne, vegetais e especiarias. Outras rotas de sabores vale explorar est&atil de;o o fufu da Angola, um tipo de angu preparado com farinha de mandioca, milho ou inhame, acompanhado de um ensopado; assim como Tagine de Marrocos, guisado aromático com carne e legumes; e outras delícias africanas de Benin, Camarões, Uganda e África do Sul.
Do Oriente Médio destaque para a culinária rica em especiarias do Irã, Iraque e a versão palestina da esfiha, falafel (bolinho de grão-de-bico) e kebab (carne assada em espeto vertical), além de esfiha síria e libanesa.
O festival conduz ainda pelos sabores únicos de outros países da Ásia, com cardápio que inclui Momo do Nepal (bolinho recheado cozido no vapor), Appam do Sri Lanka (crepe feito com farinha de arroz e leite de coco), Pad Thai da Tailândia (macarrão de arroz refogado com legumes e uma proteína), bibimbap coreano (arroz coberto com legumes, verduras, ovo e carne marinados em molho agridoce picante) e samosa indiana (um tipo de pastel recheado com gr&atil de;o-de-bico ou frango).
Na rota da América do Norte, o público poderá provar desde hambúrgueres clássicos até o poke havaiano, que reflete a mistura de influências asiáticas e locais do Havaí.
Chegando à América do Sul, a viagem segue com carnes assadas da Argentina e Uruguai, além de delícias andinas como arepas, pastel de choclo , entre outros. O festival também abre espaço para pratos tradicionais do Brasil, como baião de dois, galinhada e arroz de carreteiro, e receitas marcantes da América Latina, como o pastel de choclo chileno ou as arepas da Venezuela e da Colômbia.
A Europa marca presença com pratos típicos da França, Itália, Alemanha, Dinamarca, Grécia, Polônia e Rússia, evocando sabores que atravessaram gerações e fronteiras.
Tudo isso com a proposta de ir além do paladar: cada receita carrega a memória e a identidade de um povo, celebrando a pluralidade cultural que faz de São Paulo uma das cidades mais cosmopolitas do planeta.
"Queremos que o público viva essa mistura de sabores, que traduzem as histórias e as tradições de diferentes povos que aqui se encontraram e que até hoje se conectam uns com os outros através da culinária, nos brindando com valiosas lições", conclui Priscila.
Serviço
Festival Comidas & Músicas do Mundo
Data: 30 e 31 de agosto (sábado e domingo)
Horário: das 11h às 21h
Local: Praça Charles Miller, Pacaembu, São Paulo
Entrada gratuita
Pet friendly
Organização: Cola em Sampa
